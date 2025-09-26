Gold Rate Today: 26 सितंबर को सोने के दाम आई बड़ी तेजी, 10 ग्राम गोल्ड की इतनी हुई कीमत

बिजनेस डेस्क। 26 Septemer Gold Prices: भारत में सोने की कीमतों में शुक्रवार को एक और उछाल दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से जारी तेजी का सिलसिला बरकरार है, जिससे निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ गई है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना गुरुवार की तुलना में 44 रुपये प्रति ग्राम महंगा होकर राजधानी दिल्ली में 11,503 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 40 रुपये बढ़कर 10,545 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 33 रुपये बढ़कर 8,631 रुपये प्रति ग्राम हो गया।

महानगरों में दाम का हाल देशभर के प्रमुख शहरों में सोने की दरों में समान बढ़त देखने को मिली। चेन्नई में सबसे अधिक 11,509 रुपये प्रति ग्राम की दर दर्ज की गई। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में यह कीमत 11,488 रुपये प्रति ग्राम रही। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में 24 कैरेट सोना 11,493 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। जयपुर में कीमत थोड़ी कम 11,459 रुपये प्रति ग्राम दर्ज हुई। मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में लगातार बनी मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मजबूती, दोनों ने मिलकर दाम को ऊपर धकेला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोने को सुरक्षित ठिकाने के रूप में देख रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है।