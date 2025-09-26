Gold Rate Today: 26 सितंबर को सोने के दाम आई बड़ी तेजी, 10 ग्राम गोल्ड की इतनी हुई कीमत

मेरी खबरें
    26 Septemer Gold Prices: भारत में सोने की कीमतें शुक्रवार को फिर बढ़ गईं। 24 कैरेट सोना 44, 22 रुपये भारत में सोने की कीमतें शुक्रवार को फिर बढ़ गईं। 24 कैरेट सोना 44, 22 रुपये कैरेट 40 रुपये और 18 कैरेट 33 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 01:33:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 01:35:33 PM (IST)
    सोने के दाम में तेजी बरकरार है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 44 रुपये बढ़कर 11,503 रुपये प्रति ग्राम।
    2. 22 कैरेट सोना 40 रुपये बढ़कर 10,545 रुपये प्रति ग्राम।
    3. 18 कैरेट सोना 33 रुपये बढ़कर 8,631 रुपये प्रति ग्राम।

    बिजनेस डेस्क। 26 Septemer Gold Prices: भारत में सोने की कीमतों में शुक्रवार को एक और उछाल दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से जारी तेजी का सिलसिला बरकरार है, जिससे निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ गई है।

    ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना गुरुवार की तुलना में 44 रुपये प्रति ग्राम महंगा होकर राजधानी दिल्ली में 11,503 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 40 रुपये बढ़कर 10,545 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 33 रुपये बढ़कर 8,631 रुपये प्रति ग्राम हो गया।

    महानगरों में दाम का हाल

    देशभर के प्रमुख शहरों में सोने की दरों में समान बढ़त देखने को मिली। चेन्नई में सबसे अधिक 11,509 रुपये प्रति ग्राम की दर दर्ज की गई। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में यह कीमत 11,488 रुपये प्रति ग्राम रही। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में 24 कैरेट सोना 11,493 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। जयपुर में कीमत थोड़ी कम 11,459 रुपये प्रति ग्राम दर्ज हुई।

    मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

    विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में लगातार बनी मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मजबूती, दोनों ने मिलकर दाम को ऊपर धकेला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोने को सुरक्षित ठिकाने के रूप में देख रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है।

    त्योहार और शादियों का सीजन

    अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहार और शादी-ब्याह के सीजन से सोने की मांग में और इजाफा होने की उम्मीद है। ज्वैलर्स का कहना है कि पहले से ही बढ़े दाम के बावजूद, परंपरागत मांग बनी रहेगी और इससे बाजार की मजबूती और बढ़ सकती है।

    निवेशकों की नजर

    निवेशक फिलहाल सोने को सुरक्षित निवेश मानकर उसमें पैसा लगा रहे हैं। लगातार बढ़ते दामों ने यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए यह महंगा सौदा साबित हो रहा है क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं।

