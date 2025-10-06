Gold Rate Today: सोने की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर, जानिए क्यों

आज सोने का भाव: सोने की वायदा कीमतें 6 अक्टूबर को कई प्रमुख घटनाओं के कारण सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिनमें से एक अमेरिकी सरकार का हालिया शटडाउन है, जो तब होता है जब अमेरिकी संसद के अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट पर सहमत नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नया बजट स्वीकृत नहीं हुआ है और पुराना बजट अपनी समाप्ति तिथि के करीब आ रहा है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने कई निवेशकों को सोने को एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में निर्भर बना दिया।

हाल ही में, एमसीएक्स एक्सचेंज में सोने की वायदा डिलीवरी की कीमत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, दिसंबर के लिए डिलीवरी की कीमतें 1,20,075 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि फरवरी और अप्रैल के महीनों के लिए सोने के सौदे भी 1,21,350 रुपये और 1,22,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करके रिकॉर्ड तोड़ दिए।

6 अक्टूबर को भारत के प्रमुख शहरों में भी सोने की सभी शुद्धताओं, विशेष रूप से 22K और 24K सोने के 10 ग्राम के लिए स्थानीय स्तर पर सोने की कीमतें बढ़ गई हैं।

नवीनतम चिंताएं अमेरिकी सरकार से आ रही हैं, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट के बारे में असहमति के कारण सरकारी शटडाउन की खबरें आ रही हैं। इस घटना के कारण निवेशकों ने आर्थिक मंदी की आशंका के कारण सोने को एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में तेजी से अपनाया है। इस बीच, निवेशक बाजार में चांदी को भी तैरने के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि कॉमेक्स सिल्वर भी स्थिर रहा और अब USD 50 के निशान के करीब पहुंच रहा है, जिससे पता चलता है कि आर्थिक मंदी के बाद से निवेशकों ने कितनी रुचि विकसित की है।

भारत में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं

हाल के रुझानों के आधार पर, सोने की कीमतें इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी हैं, और विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी अल्पकालिक मूल्य में गिरावट जिसकी उम्मीद की जा सकती है, वह निवेशकों द्वारा अपनी संपत्ति को लाभ कमाने के लिए बेचने के कारण हो सकती है, न कि वास्तव में कमोडिटी में वास्तविक बदलाव लाने के कारण। अभी तक, सोना रखने का एक अच्छा कारण यह है कि राष्ट्रीय बैंक इसे खरीद सकते हैं, और गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) जैसे सोने-आधारित फंडों में अधिक पैसा डाला जा रहा है।

सरल शब्दों में, USD 4000 को पार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वृद्धि के बावजूद दुनिया भर में समग्र प्रवृत्ति अभी भी सकारात्मक है। इसलिए, निवेशक केवल थोड़ी मात्रा में खरीदने को तैयार हैं ताकि वे समझदारी से निवेश निर्णय ले सकें और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकें।