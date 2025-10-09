Gold Rate Today: भारत में आज यह है 18K, 22K और 24K सोने का भाव, शहर के अनुसार देखें कीमतें

आज सोने का भाव: भारत में सोने की कीमतों में गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को तेजी जारी रही, सभी शुद्धता वाली कीमतों में पिछले दिन से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत में 22 रुपये प्रति ग्राम की वृद्धि देखी गई है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्रमशः 20 रुपये और 16 रुपये प्रति ग्राम की वृद्धि हुई है।
आज के अनुसार, 24 कैरेट सोने की एक ग्राम की कीमत 12,415 रुपये है। आभूषणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय 22 कैरेट सोना अब 11,380 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 9,311 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। यहां आज और कल के सोने की कीमतों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
|शहर
|आज की कीमत (24K / 22K / 18K)
|कल की कीमत (24K / 22K / 18K)
|चेन्नई
|रु. 12,421 / रु. 11,386 / रु. 9,311
|रु. 12,328 / रु. 11,300 / रु. 9,365
|मुंबई
|रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296
|रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
|दिल्ली
|रु. 12,409 / रु. 11,376 / रु. 9,311
|रु. 12,332 / रु. 11,305 / रु. 9,253
|कोलकाता
|रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296
|रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
|बैंगलोर
|रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296
|रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
|हैदराबाद
|रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296
|रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
|नोएडा
|रु. 12,409 / रु. 11,376 / रु. 9,311
|रु. 12,408 / रु. 11,375 / रु. 9,310