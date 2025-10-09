मेरी खबरें
    Gold Rate Today: भारत में आज यह है 18K, 22K और 24K सोने का भाव, शहर के अनुसार देखें कीमतें

    भारत में सोने की कीमतें गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को बढ़ गईं, 24 कैरेट सोना 22 रुपये बढ़कर 12,415 रुपये प्रति ग्राम हो गया। 24 कैरेट सोने की एक ग्राम की कीमत 12,415 रुपये है। आभूषणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय 22 कैरेट सोना अब 11,380 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 9,311 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 04:57:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 05:01:08 PM (IST)
    1. 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्रमशः 20 रुपये और 16 रुपये प्रति ग्राम की वृद्धि हुई है।
    2. आज के ताजा दाम के अनुसार, 24 कैरेट सोने की एक ग्राम की कीमत 12,415 रुपये है।
    3. आभूषणों वाला लोकप्रिय 22 कैरेट सोना अब 11,380 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है।

    आज सोने का भाव: भारत में सोने की कीमतों में गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को तेजी जारी रही, सभी शुद्धता वाली कीमतों में पिछले दिन से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत में 22 रुपये प्रति ग्राम की वृद्धि देखी गई है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्रमशः 20 रुपये और 16 रुपये प्रति ग्राम की वृद्धि हुई है।

    आज के अनुसार, 24 कैरेट सोने की एक ग्राम की कीमत 12,415 रुपये है। आभूषणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय 22 कैरेट सोना अब 11,380 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 9,311 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। यहां आज और कल के सोने की कीमतों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

    शहर आज की कीमत (24K / 22K / 18K) कल की कीमत (24K / 22K / 18K)
    चेन्नई रु. 12,421 / रु. 11,386 / रु. 9,311 रु. 12,328 / रु. 11,300 / रु. 9,365
    मुंबई रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
    दिल्ली रु. 12,409 / रु. 11,376 / रु. 9,311 रु. 12,332 / रु. 11,305 / रु. 9,253
    कोलकाता रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
    बैंगलोर रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
    हैदराबाद रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238
    नोएडा रु. 12,409 / रु. 11,376 / रु. 9,311 रु. 12,408 / रु. 11,375 / रु. 9,310

