Gold Rate Today: भारत में आज यह है 18K, 22K और 24K सोने का भाव, शहर के अनुसार देखें कीमतें

शहर आज की कीमत (24K / 22K / 18K) कल की कीमत (24K / 22K / 18K)

चेन्नई रु. 12,421 / रु. 11,386 / रु. 9,311 रु. 12,328 / रु. 11,300 / रु. 9,365

मुंबई रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238

दिल्ली रु. 12,409 / रु. 11,376 / रु. 9,311 रु. 12,332 / रु. 11,305 / रु. 9,253

कोलकाता रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238

बैंगलोर रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238

हैदराबाद रु. 12,394 / रु. 11,361 / रु. 9,296 रु. 12,317 / रु. 11,290 / रु. 9,238