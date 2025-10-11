Indore Sarafa Bazar: इंदौर सराफा बाजार में गिरे सोने के रेट, इधर दो दिन में चांदी के 8 हजार रुपये बढ़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डॉलर के मजबूत होने और इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली से अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने में कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 36 डॉलर टूटकर 4000 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

इंदौर में सोना कैडबरी 1300 रुपये टूटकर 125000 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं चांदी की सप्लाई टाइट रहने और डिमांड चारों तरफ की रहने के कारण कीमतों में तेजी का वातावरण जारी रहेगा। कॉमेक्स पर चांदी वायदा 35 सेंट बढ़कर 51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

इंदौर में चांदी चौरसा 2500 रुपये उछलकर 164000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। शार्टेज से दो दिन में चांदी के दाम करीब 8000 रुपये प्रति किलो तक उछले। बुधवार को चांदी 156000 रुपये बिकी थी। सोने की ताजा गिरावट भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित रिकॉर्ड-उच्च उछाल के बाद आई। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट सोना केडबरी रवा नकद में 125000, सोना (आरटीजीएस) 124800, सोना 22 कैरेट 114000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 126300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 164000, चांदी आरटीजीएस 163000, चांदी टंच 164000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1850 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 161500 रुपये पर बंद हुई थी।