मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Sarafa Bazar: इंदौर सराफा बाजार में गिरे सोने के रेट, इधर दो दिन में चांदी के 8 हजार रुपये बढ़े

    इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट गिरे हैं जबकि चांदी में तेजी देखी गई है। अंतराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने और युद्धविराम से सोना 4000 डॉलर प्रति औंस पर आया। इंदौर में सोना केडबरी 125,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 164,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 02:40:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 02:47:58 PM (IST)
    Indore Sarafa Bazar: इंदौर सराफा बाजार में गिरे सोने के रेट, इधर दो दिन में चांदी के 8 हजार रुपये बढ़े
    इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी का रेट। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. इंदौर में चांदी चौरसा 2500 रुपये उछलकर 164000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
    2. इंदौर में सोना कैडबरी 1300 रुपये टूटकर 125000 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया।
    3. कॉमेक्स पर चांदी वायदा 35 सेंट बढ़कर 51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डॉलर के मजबूत होने और इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली से अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने में कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 36 डॉलर टूटकर 4000 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

    इंदौर में सोना कैडबरी 1300 रुपये टूटकर 125000 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं चांदी की सप्लाई टाइट रहने और डिमांड चारों तरफ की रहने के कारण कीमतों में तेजी का वातावरण जारी रहेगा। कॉमेक्स पर चांदी वायदा 35 सेंट बढ़कर 51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।


    इंदौर में चांदी चौरसा 2500 रुपये उछलकर 164000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। शार्टेज से दो दिन में चांदी के दाम करीब 8000 रुपये प्रति किलो तक उछले। बुधवार को चांदी 156000 रुपये बिकी थी। सोने की ताजा गिरावट भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित रिकॉर्ड-उच्च उछाल के बाद आई।

    इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    सोना केडबरी रवा नकद में 125000, सोना (आरटीजीएस) 124800, सोना 22 कैरेट 114000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 126300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 164000, चांदी आरटीजीएस 163000, चांदी टंच 164000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1850 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 161500 रुपये पर बंद हुई थी।

    रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 165000, टंच 165100, सोना स्टैंडर्ड 124400 से 124350 रुपये रहा। (आरटीजीएस भाव)।

    उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड 125200, सोना रवा 125100, चांदी पाट 165000, चांदी टंच 164800, सिक्का 1800 रुपये प्रति नग रहा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.