    Gold Rates Today: सोने की कीमत ने त्योहार से पहले लगाई बड़ी छलांग, 2200 रुपये महंगा हुआ

    त्योहारों से पहले सोने की कीमतों में 2,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की तेजी दर्ज हुई है। 24K सोना 1 लाख रुपये के पार पहुंच गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, रुपये की कमजोरी और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से दाम बढ़े हैं। उपभोक्ता अब इसे नया सामान्य मान रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:52:12 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:53:08 AM (IST)
    सोने के भाव में तेजी बरकरार। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. त्योहारों से पहले कीमतों में 2,200 रुपये की बढ़ोतरी।
    2. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने सोने की मांग बढ़ाई।
    3. रुपये की कमजोरी और केंद्रीय बैंक खरीद से तेजी।

    बिजनेस डेस्क। त्योहारों से पहले सोने के दामों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। भारतीय बाजारों में गोल्ड रेट्स 10 ग्राम पर 2,200 रुपये से ज्यादा की बढ़त के साथ अब नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट तीनों शुद्धताओं में सोने के भाव तेजी से बढ़े हैं।

    भारतीय बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोने की कीमत अब मनोवैज्ञानिक स्तर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जिसे खरीदार अब धीरे-धीरे "न्यू नॉर्मल" के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।

    वैश्विक संकेत और रुपया कमजोर

    विशेषज्ञों का मानना है कि इस उछाल के पीछे कई बड़े कारण हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी ने सोने की कीमतों को और ऊंचा धकेला है।

    त्योहारों पर बढ़ेगी खरीदारी

    त्योहारों के मौसम में आमतौर पर सोने की मांग बढ़ जाती है। हालांकि ऊंचे दामों के चलते कई उपभोक्ता पुराने सोने को एक्सचेंज कर नई डिज़ाइन की ज्वेलरी खरीदने की ओर रुख कर सकते हैं। ज्वेलर्स का अनुमान है कि दाम चाहे ऊंचे हों, लेकिन बिक्री का मूल्य बढ़ेगा ही।

    बढ़ती कीमत का इन शहरों में दिखा असर

    भारत में सोने की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। त्योहारों से पहले कीमतों में 2,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जिससे रेट्स 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गए हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद और रुपये की कमजोरी से यह तेजी आई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 11,323 रुपये प्रति ग्राम, मुंबई में 11,255 रुपये और बेंगलुरु में 11,308 रुपये पर पहुंच गया। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में भी रेट्स में उछाल देखा गया है। खरीदार अब इस स्तर को नया सामान्य मान रहे हैं।

