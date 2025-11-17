Gold Price Today: 17 नवंबर को सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, जानिए आपके शहर का भाव

बिजनेस डेस्क। सोमवार 17 नवंबर को कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में दोनों धातुओं के भाव कमजोर रहे। सोने में जहां हल्की कमी आई, वहीं चांदी भी कुछ रुपये फिसल गई। हालांकि कीमतों में आई गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार में सुस्ती का रुझान साफ दिखाई दे रहा है।

IBJA के अनुसार, 14 नवंबर की शाम 24 कैरेट सोने का भाव 124,794 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट का 114,311 रुपये और 18 कैरेट का 93,596 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

Silver Price Today: चांदी के भाव में भी गिरावट

चांदी की कीमत में भी शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। सुबह 9.45 बजे 1 किलो चांदी का भाव 155,861 रुपये रहा, जो 157 रुपये की कमी दर्शाता है।

चांदी ने 155,104 रुपये का लो और 156,049 रुपये प्रति किलो का हाई स्तर छुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक दबाव और डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर दिख रहा है।