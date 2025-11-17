Gold Price Today: 17 नवंबर को सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, जानिए आपके शहर का भाव
17 नवंबर को सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स में सोना 40 रुपये सस्ता हुआ, जबकि चांदी 157 रुपये प्रति किलो गिरी। शुरुआती कारोबार में दोनों धातुओं ने लो और हाई स्तर बनाए। बाजार में फिलहाल हल्की सुस्ती का रुझान देखने को मिल रहा है।
Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 11:58:28 AM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 11:58:28 AM (IST)
17 नवंबर को सोने के भाव में गिरावट। (फाइल फोटो)
HighLights
- सोना आज 40 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता।
- चांदी में 157 रुपये प्रति किलो की गिरावट।
- एमसीएक्स में सुबह दोनों धातुएं कमजोर रहीं।
बिजनेस डेस्क। सोमवार 17 नवंबर को कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में दोनों धातुओं के भाव कमजोर रहे। सोने में जहां हल्की कमी आई, वहीं चांदी भी कुछ रुपये फिसल गई। हालांकि कीमतों में आई गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार में सुस्ती का रुझान साफ दिखाई दे रहा है।
Gold Price Today: सोने के दाम में हल्की कमी
- सुबह 9.44 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 123,521 रुपये दर्ज हुई, जो 40 रुपये की गिरावट दर्शाती है। सोना दिन की शुरुआत में 123,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के लो और 123,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाई स्तर को छू चुका है।
IBJA के अनुसार, 14 नवंबर की शाम 24 कैरेट सोने का भाव 124,794 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट का 114,311 रुपये और 18 कैरेट का 93,596 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
Silver Price Today: चांदी के भाव में भी गिरावट
चांदी की कीमत में भी शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। सुबह 9.45 बजे 1 किलो चांदी का भाव 155,861 रुपये रहा, जो 157 रुपये की कमी दर्शाता है।
चांदी ने 155,104 रुपये का लो और 156,049 रुपये प्रति किलो का हाई स्तर छुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक दबाव और डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर दिख रहा है।