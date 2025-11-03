Gold Price Today: शादी के सीजन में सोने-चांदी की बढ़ी चमक, आज इतना महंगा हुआ

बिजनेस डेस्क। शादी का सीजन आते ही सोना और चांदी के दामों में तेजी एक बार फिर लौट आई है। हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सोमवार को दोनों कीमती धातुओं के भावों में जबरदस्त उछाल देखा गया।

एमसीएक्स (MCX) पर सोने की कीमत में सुबह 10 बजे के आसपास 228 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम में करीब 700 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया।

Gold Price Today: सोने की कीमत में उछाल

सोमवार सुबह 10.05 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 121,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले सत्र से 228 रुपये अधिक है।

आज के सत्र में सोने का न्यूनतम स्तर 121,378 रुपये प्रति 10 ग्राम और उच्चतम स्तर 121,854 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स के उतार-चढ़ाव और शादी के सीजन की मांग से कीमतों में तेजी आई है।