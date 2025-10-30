Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने-चांदी की कीमतें, आपके शहर में कितना हुआ भाव?

बिजनेस डेस्क। Aaj Ka Sone Ka Bhav: दिवाली से पहले सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। 29 अक्टूबर को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज यानी 30 अक्टूबर को सोना और चांदी दोनों की चमकी बहुत फीकी पड़ गई है। सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर सोना 300 रुपये से ज्यादा और चांदी 500 रुपये तक गिर गई है।
सोमवार सुबह 10:29 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 10 ग्राम सोने का भाव (Gold Price Today) 120,295 रुपये पर पहुंच गया। इसमें 371 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। सोने ने दिन का न्यूनतम स्तर 118,665 रुपये और अधिकतम स्तर 120,666 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजारों में दबाव के कारण घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है।
चांदी की कीमत (Silver Price Today) में भी गिरावट देखने को मिली। सुबह 10:31 बजे एमसीएक्स पर चांदी का भाव 145,585 रुपये प्रति किलो पर था, जो पिछले दिन से 496 रुपये सस्ता है। आज के कारोबार में चांदी का लो 144,402 रुपये और हाई 146,000 रुपये प्रति किलो रहा।
देश के प्रमुख शहरों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
पटना: सोना 1,20,000 रुपये, चांदी 1,45,330 रुपये
जयपुर: सोना 1,20,050 रुपये, चांदी 1,45,390 रुपये
कानपुर/लखनऊ: सोना 1,20,100 रुपये, चांदी 1,45,450 रुपये
भोपाल/इंदौर: सोना 1,20,190 रुपये, चांदी 1,45,570 रुपये
चंडीगढ़: सोना 1,19,960 रुपये, चांदी 1,45,190 रुपये