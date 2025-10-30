Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने-चांदी की कीमतें, आपके शहर में कितना हुआ भाव?

बिजनेस डेस्क। Aaj Ka Sone Ka Bhav: दिवाली से पहले सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। 29 अक्टूबर को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज यानी 30 अक्टूबर को सोना और चांदी दोनों की चमकी बहुत फीकी पड़ गई है। सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर सोना 300 रुपये से ज्यादा और चांदी 500 रुपये तक गिर गई है।

गोल्ड में 371 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट सोमवार सुबह 10:29 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 10 ग्राम सोने का भाव (Gold Price Today) 120,295 रुपये पर पहुंच गया। इसमें 371 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। सोने ने दिन का न्यूनतम स्तर 118,665 रुपये और अधिकतम स्तर 120,666 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजारों में दबाव के कारण घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है।