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Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल! खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर का नया भाव

दो दिन के साप्ताहिक अवकाश के बाद आज घरेलू सर्राफा बाजार खुलने के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 09:03:45 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 09:03:45 AM (IST)
Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल! खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर का नया भाव
Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल! खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर का नया भाव

HighLights

  1. बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल
  2. खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर का नया भाव
  3. चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव

बिजनेस डेस्क। दो दिन के साप्ताहिक अवकाश के बाद आज सोमवार को बाजार एक बार फिर खुलने जा रहा है। इससे पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के बाद यह 1,36,225 रुपये पर बंद हुआ था।

बुलियन मार्केट के अनुसार, सोना 1,37,330 रुपये प्रति 10 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,886 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव घटकर 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।

चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी हलचल तेज है। MCX पर चांदी का वायदा भाव 1,76,543 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,76,309 रुपये पर बंद हुआ था। बुलियन मार्केट के अनुसार, चांदी 1,77,290 रुपये प्रति किलो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 48.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी सभी टैक्स समेत 1,84,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक इसका खुदरा भाव घटकर 1,95,000 रुपये प्रति किलो रह गया है।


देश के प्रमुख शहरों में आज के भाव

  • दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,37,770 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,26,300 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,03,370 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,95,000 प्रति किलो है।

  • मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,37,620 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,26,150 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,03,220 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,95,000 प्रति किलो है।

  • कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹1,37,620 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,26,150 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,03,220 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,95,000 प्रति किलो है।

  • चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,37,620 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,26,150 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,03,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,95,000 प्रति किलो है।

  • लखनऊ में 24 कैरेट सोना ₹1,37,770 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,26,300 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,03,370 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,95,000 प्रति किलो है।

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