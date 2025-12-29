Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत में तेजी बरकरार, जानें आज कितने बढ़े रेट

बिजनेस डेस्क। सोने की कीमतों में पिछले सप्ताह आई तेज बढ़त के बाद सोमवार सुबह बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। हालांकि, दाम अभी भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि मुंबई में इसका भाव 1,41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। बीते सप्ताह 24 कैरेट सोने में 7,040 रुपये और 22 कैरेट सोने में 6,450 रुपये की तेज बढ़त देखी गई थी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,530.42 डॉलर प्रति औंस के नए उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने को मजबूत सहारा दिया है। इसी का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,29,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,41,210 रुपये पर पहुंच गया है। चेन्नई में 18 कैरेट सोना 1,08,490 रुपये और पटना में 22 कैरेट सोना 1,29,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी दिल्ली, मुंबई, पटना और कोलकाता में 2,50,900 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 2,73,900 रुपये प्रति किलो बिक रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में भी सोने-चांदी में तेजी बनी रह सकती है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती, वैश्विक व्यापार तनाव, डी-डॉलराइजेशन की पहल और औद्योगिक मांग चांदी के दामों को आगे भी मजबूती दे सकती है।