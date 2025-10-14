मेरी खबरें
    देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी दर्ज की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सोने के दाम बढ़े, जबकि चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारी सीजन, रुपये में गिरावट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण कीमती धातुओं की कीमतें चढ़ रही हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 12:41:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 12:41:20 PM (IST)
    Gold Price Today: चांदी के आगे सोने की चमक फीकी, 14 अक्टूबर को 7 हजार 749 बढ़ी कीमत
    सोने-चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। (फाइल फोटो)

    1. सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है।
    2. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,556 रुपये हुआ।
    3. चांदी 1,62,394 रुपये प्रति किलो तक पहुंची।

    बिजनेस डेस्क। सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सुबह 10:56 बजे तक चांदी के दाम 7,749 रुपये प्रति किलो बढ़कर 1,62,394 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए।

    यह अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल माना जा रहा है। चांदी ने दिन का लो रिकॉर्ड 1,55,253 रुपये प्रति किलो और हाई रिकॉर्ड 1,62,700 रुपये प्रति किलो दर्ज किया।

    वहीं, सोने में भी तेजी जारी है लेकिन आज के सत्र में चांदी की चमक ने सोने को पीछे छोड़ दिया है। 24 कैरेट सोना 128 रुपये बढ़कर 12,668 रुपये प्रति ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना 11,795 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। 18 कैरेट सोने की कीमत 9,651 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई।


    शहरों में सोने के दाम

    मंगलवार 14 अक्टूबर को देशभर में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी जारी रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,556 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 11,511 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,573 रुपये और 22 कैरेट 11,525 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। मुंबई में 24 कैरेट सोना 12,508 रुपये और 22 कैरेट 11,465 रुपये प्रति ग्राम रहा।

    निवेशकों की बढ़ती रुचि से बढ़ी कीमतें

    विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी और शादी के मौसम में कीमती धातुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं, वैश्विक बाजारों में आर्थिक अस्थिरता और डॉलर की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निवेशक सोना-चांदी को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है।

    डॉलर की चाल पर निर्भर सोना-चांदी का बाजार

    चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना और चांदी का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि डॉलर कमजोर होता है तो सोना-चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

