Gold Price Today: चांदी के आगे सोने की चमक फीकी, 14 अक्टूबर को 7 हजार 749 बढ़ी कीमत

बिजनेस डेस्क। सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सुबह 10:56 बजे तक चांदी के दाम 7,749 रुपये प्रति किलो बढ़कर 1,62,394 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए।

यह अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल माना जा रहा है। चांदी ने दिन का लो रिकॉर्ड 1,55,253 रुपये प्रति किलो और हाई रिकॉर्ड 1,62,700 रुपये प्रति किलो दर्ज किया। वहीं, सोने में भी तेजी जारी है लेकिन आज के सत्र में चांदी की चमक ने सोने को पीछे छोड़ दिया है। 24 कैरेट सोना 128 रुपये बढ़कर 12,668 रुपये प्रति ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना 11,795 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। 18 कैरेट सोने की कीमत 9,651 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई।

शहरों में सोने के दाम मंगलवार 14 अक्टूबर को देशभर में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी जारी रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,556 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 11,511 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,573 रुपये और 22 कैरेट 11,525 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। मुंबई में 24 कैरेट सोना 12,508 रुपये और 22 कैरेट 11,465 रुपये प्रति ग्राम रहा। निवेशकों की बढ़ती रुचि से बढ़ी कीमतें विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी और शादी के मौसम में कीमती धातुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं, वैश्विक बाजारों में आर्थिक अस्थिरता और डॉलर की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निवेशक सोना-चांदी को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है।