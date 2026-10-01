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Gold silver price today: इंदौर से लेकर रायपुर तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानिए यहां अपने शहर का हाल

सोना चांदी के दाम हर दिन बदलते है इसलिए हम आपको हर दिन रेट अपडेट होते ही जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 08:14:06 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 08:14:06 AM (IST)
Gold silver price today: इंदौर से लेकर रायपुर तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानिए यहां अपने शहर का हाल
Gold silver price today

HighLights

  1. सोना चांदी के दाम हर दिन बदलते है
  2. इंदौर से लेकर रायपुर तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट
  3. भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,893 प्रति ग्राम

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,893 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,726 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,234 प्रति ग्राम है। जबकि चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

इंदौर से लेकर रायपुर तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट

  • इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,963 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,716 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,224 प्रति ग्राम है।

  • भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,963 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,716 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,224 प्रति ग्राम है।

  • इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

देश के बाकी शहरों में चांदी के रेट

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देश के बाकी शहरों में सोना के रेट

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