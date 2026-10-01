Gold silver price today: इंदौर से लेकर रायपुर तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानिए यहां अपने शहर का हाल

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,893 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,726 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,234 प्रति ग्राम है। जबकि चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।