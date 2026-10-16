Gold Silver Price Today: नवरात्रि के छठे दिन सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, जानें अपने शहर के ताजा भाव
आज नवरात्रि के छठे दिन अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और इंदौर में आज 24 कैरट, 22 कैरट और 18 क...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 09:25:57 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 09:25:57 AM (IST)
Gold Silver Price Today: नवरात्रि के छठे दिन सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, जानें अपने शहर के ताजा भाव
HighLights
- नवरात्रि के छठे दिन सोने-चांदी की कीमतों में उछाल
- सोने-चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिल रही
- खरीदारी से पहले चेक करें बड़े शहरों के लेटेस्ट रेट्स
बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी की कीमतों में 16 अक्टूबर 2026 को मामूली तेजी देखने को मिल रही है। COMEX पर सोने का भाव 4,174.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
Bullions.co.in पर सोने की कीमत 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। MCX पर कल सोने का भाव 1,47,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था।
सोने की कीमत
- दिल्ली में 24 कैरट सोने की कीमत ₹14,758, 22 कैरट की ₹13,529 और 18 कैरट की ₹11,072 है।
- मुंबई में 24 कैरट सोना ₹14,743, 22 कैरट ₹13,514 और 18 कैरट ₹11,057 में मिल रहा है।
- कोलकाता में 24 कैरट का भाव ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,057 है।
- चेन्नई में 24 कैरट सोने का रेट ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,114 है।
- लखनऊ में 24 कैरट सोना ₹14,743, 22 कैरट ₹13,514 और 18 कैरट ₹11,057 पर बिक रहा है।
- इंदौर में 24 कैरट सोने की कीमत ₹14,743, 22 कैरट की ₹13,514 और 18 कैरट की ₹11,057 है।
- हैदराबाद में 24 कैरट का रेट ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,057 है।
- अहमदाबाद में 24 कैरट सोना ₹14,748, 22 कैरट ₹13,519 और 18 कैरट ₹11,062 में मिल रहा है।
चांदी का रेट
- दिल्ली में चांदी का रेट ₹2,29,900 है।
- मुंबई में चांदी की कीमत ₹2,29,900 है।
- कोलकाता में भी चांदी ₹2,29,900 में मिल रही है।
- चेन्नई में चांदी का भाव ₹2,39,900 है।
- लखनऊ में चांदी की कीमत ₹2,29,900 है।
- पटना में चांदी ₹2,29,900 में उपलब्ध है।
- जयपुर में चांदी का रेट ₹2,29,900 है।
- अहमदाबाद में चांदी की कीमत ₹2,29,900 है।
- पुणे में भी चांदी का भाव ₹2,29,900 है।
- बेंगलुरु में चांदी ₹2,29,900 में मिल रही है।
- हैदराबाद में चांदी का रेट ₹2,29,900 है।
- भोपाल में चांदी की कीमत ₹2,29,900 है।
- चंडीगढ़ में चांदी ₹2,29,900 में उपलब्ध है।
- नोएडा में चांदी का भाव ₹2,29,900 है।
- गुरुग्राम में चांदी की कीमत ₹2,29,900 है।