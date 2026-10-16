Gold Silver Price Today: नवरात्रि के छठे दिन सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, जानें अपने शहर के ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी की कीमतों में 16 अक्टूबर 2026 को मामूली तेजी देखने को मिल रही है। COMEX पर सोने का भाव 4,174.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

Bullions.co.in पर सोने की कीमत 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। MCX पर कल सोने का भाव 1,47,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था।

सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरट सोने की कीमत ₹14,758, 22 कैरट की ₹13,529 और 18 कैरट की ₹11,072 है।

मुंबई में 24 कैरट सोना ₹14,743, 22 कैरट ₹13,514 और 18 कैरट ₹11,057 में मिल रहा है।

कोलकाता में 24 कैरट का भाव ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,057 है।

चेन्नई में 24 कैरट सोने का रेट ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,114 है।

लखनऊ में 24 कैरट सोना ₹14,743, 22 कैरट ₹13,514 और 18 कैरट ₹11,057 पर बिक रहा है।

इंदौर में 24 कैरट सोने की कीमत ₹14,743, 22 कैरट की ₹13,514 और 18 कैरट की ₹11,057 है।

हैदराबाद में 24 कैरट का रेट ₹14,743, 22 कैरट का ₹13,514 और 18 कैरट का ₹11,057 है।

अहमदाबाद में 24 कैरट सोना ₹14,748, 22 कैरट ₹13,519 और 18 कैरट ₹11,062 में मिल रहा है।

चांदी का रेट