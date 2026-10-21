Gold Silver Price Today on 21 October 2026: फेस्टिव सीजन में बदल गए सोने-चांदी के भाव, जानें दिल्ली, मुंबई, इंदौर और भोपाल में आज का रेट
भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं आपके शहर में क्या चल रहा है सोने-चांदी का रेट।
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 08:47:58 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 08:47:58 AM (IST)
Gold Silver Price Today on 21 October 2026: फेस्टिव सीजन में बदल गए सोने-चांदी के भाव, जानें दिल्ली, मुंबई, इंदौर और भोपाल में आज का रेट
HighLights
- फेस्टिव सीजन में बदल गए सोने-चांदी के भाव
- त्योहारों में सोना-चांदी खरीदने से पहले देखें आज की रेट लिस्ट
- जानें दिल्ली, मुंबई, इंदौर और भोपाल में आज का रेट
बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,404 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,970 प्रति ग्राम है। एशियाई बाजारों में कारोबार की शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई। COMEX पर, सोने का फ्यूचर $14.10, या 0.34% गिरकर $4,128.50 प्रति औंस पर आ गया, जबकि पिछला बंद भाव $4,143.40 प्रति औंस था।
देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत
- दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,46,220 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव ₹1,34,040 प्रति 10 ग्राम है।
- मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,33,890 प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम है।
- चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,160 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव ₹1,34,890 प्रति 10 ग्राम है।
- पुणे और बेंगलुरु इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,33,890 प्रति 10 ग्राम है।
MP, छत्तीसगढ़ में सोने की कीमत
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,612 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,394 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,960 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,607 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,389 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,955 प्रति ग्राम है।
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,612 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,394 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,960 प्रति ग्राम है।
MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है।
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है।