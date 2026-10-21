Gold Silver Price Today on 21 October 2026: फेस्टिव सीजन में बदल गए सोने-चांदी के भाव, जानें दिल्ली, मुंबई, इंदौर और भोपाल में आज का रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,404 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,970 प्रति ग्राम है। एशियाई बाजारों में कारोबार की शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई। COMEX पर, सोने का फ्यूचर $14.10, या 0.34% गिरकर $4,128.50 प्रति औंस पर आ गया, जबकि पिछला बंद भाव $4,143.40 प्रति औंस था।