बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट से सराफा बाजार में हलचल है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पिछले सात दिनों में सोना करीब 12 हजार और चांदी 20 हजार रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। इससे शादी वाले परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बन रहे हालात को देखते हुए सोने-चांदी की कीमतों में आगे भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बाजार विशेषज्ञों की सलाह है कि ग्राहक केवल भाव कम होने के कारण जल्दबाजी में बड़ी खरीदारी न करें, बल्कि अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही सोना-चांदी खरीदें।

डॉलर की मजबूती से सोने पर दबाव बाजार विशेषज्ञ नवनीत अग्रवाल बताते हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और डॉलर इंडेक्स में मजबूती से सोने की कीमतों पर दबाव है। डॉलर इंडेक्स 104 के करीब पहुंचने से निवेशक सोने के बजाय डॉलर में पैसा लगा रहे हैं। वहीं, अखिलेश मित्तल के अनुसार, बड़े निवेशकों की बिकवाली, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट की बड़ी वजह हैं।