छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली मुंबई तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानें यहां

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,282 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,009 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,465 प्रति ग्राम है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोना का रेट

इंदौर और भोपाल में 24K सोने का रेट ₹15,272, 22K सोने का रेट ₹13,999 तथा 18K सोने का रेट ₹11,455 है। वहीं, रायपुर (छत्तीसगढ़) में 24K सोने का भाव ₹15,267, 22K सोने का भाव ₹13,994 और 18K सोने का भाव ₹11,450 हैं।