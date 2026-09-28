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छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली मुंबई तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानें यहां

दो दिन मार्केट बंद रहने के बाद आज सोना चांदी का क्या रेट चल रहा है, आइयें जानते है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 08:44:38 AM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 08:44:38 AM (IST)
छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली मुंबई तक में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट, जानें यहां
Gold silver price today

HighLights

  1. दो दिन मार्केट बंद रहने के बाद आज सोना चांदी का क्या रेट चल रहा है
  2. भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,282 प्रति ग्राम
  3. भारत में आज चांदी की कीमत ₹244.90 प्रति ग्राम

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,282 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,009 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,465 प्रति ग्राम है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोना का रेट

इंदौर और भोपाल में 24K सोने का रेट ₹15,272, 22K सोने का रेट ₹13,999 तथा 18K सोने का रेट ₹11,455 है। वहीं, रायपुर (छत्तीसगढ़) में 24K सोने का भाव ₹15,267, 22K सोने का भाव ₹13,994 और 18K सोने का भाव ₹11,450 हैं।

देश के बड़े शहरों में सोना के रेट

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भारत में आज चांदी की कीमत ₹244.90 प्रति ग्राम और ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम है.

MP,छत्तीसगढ़ में चांदी का रेट

इंदौर, भोपाल और रायपुर तीनों शहरों में चांदी का रेट एक समान ही है। 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,449, 100 ग्राम का भाव ₹24,490 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,44,900 चल रहा है।

देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

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