एमपी छत्तीसगढ़ में सोना चांदी हुआ सस्ता? जानिए आज के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,031 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,779 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,277 प्रति ग्राम है। जबकि भारत में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में 24 कैरट (शुद्ध सोने) की कीमत लगभग ₹15,021 प्रति ग्राम यानी ₹1,50,210 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरट सोने का भाव लगभग ₹13,765 प्रति ग्राम (₹1,37,650 प्रति 10 ग्राम) और 18 कैरट सोने का भाव करीब ₹11,263 प्रति ग्राम (₹1,12,630 प्रति 10 ग्राम) दर्ज किया गया है।