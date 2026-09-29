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एमपी छत्तीसगढ़ में सोना चांदी हुआ सस्ता? जानिए आज के ताजा रेट

सोना चांदी के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिलती रहती है। ऐसे में आइये जानते है आपके अपने शहर में क्या रेट चल रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 08:52:19 AM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 08:52:19 AM (IST)
एमपी छत्तीसगढ़ में सोना चांदी हुआ सस्ता? जानिए आज के ताजा रेट
Gold silver price today

HighLights

  1. एमपी छत्तीसगढ़ में सोना चांदी हुआ सस्ता
  2. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत
  3. देश के बड़े शहरों में सोना चांदी की कीमत

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,031 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,779 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,277 प्रति ग्राम है। जबकि भारत में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में 24 कैरट (शुद्ध सोने) की कीमत लगभग ₹15,021 प्रति ग्राम यानी ₹1,50,210 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरट सोने का भाव लगभग ₹13,765 प्रति ग्राम (₹1,37,650 प्रति 10 ग्राम) और 18 कैरट सोने का भाव करीब ₹11,263 प्रति ग्राम (₹1,12,630 प्रति 10 ग्राम) दर्ज किया गया है।


इंदौर में 24 कैरट सोने का भाव ₹15,021 प्रति ग्राम, 22 कैरट सोने का भाव ₹13,769 प्रति ग्राम और 18 कैरट सोने का भाव ₹11,267 प्रति ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें तो इंदौर में चांदी का भाव ₹2,399 प्रति 10 ग्राम, ₹23,990 प्रति 100 ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में चांदी का भाव ₹2,399 प्रति 10 ग्राम, ₹23,990 प्रति 100 ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

देश के बड़े शहरों में सोना की कीमत

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देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

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