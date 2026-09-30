Gold Silver Price Today: सोना चांदी हुआ धड़ाम, देखें कितना गिर गया प्राइस, जानिए आज के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,894 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,654 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,174 प्रति ग्राम है. बता दें कि पिछले तीन दिनों में 24 कैरट वाला 10 ग्राम गोल्ड ₹3890 और 22 कैरट वाला ₹3560 सस्ता हुआ हैं।

शुक्रवार को चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 28 सितंबर को चांदी में भी 5000 की गिरावट के साथ 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। कल चांदी ₹2,40,000 पर ट्रेड कर रहा था। जबकि आज 100 रुपए की गिरावट के साथ ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम पर नजर आ रहा है।