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Gold Silver Price Today: सोना चांदी हुआ धड़ाम, देखें कितना गिर गया प्राइस, जानिए आज के ताजा रेट

सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आ गई है। दो महीने के बाद सोना 1.50 लाख से नीचे आई है। 31 जुलाई को सोना 1,48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 08:46:39 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 08:46:39 AM (IST)
Gold Silver Price Today: सोना चांदी हुआ धड़ाम, देखें कितना गिर गया प्राइस, जानिए आज के ताजा रेट
Gold Silver Price Today

HighLights

  1. सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आ गई है
  2. दो महीने के बाद सोना 1.50 लाख से नीचे
  3. जानिए आज के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,894 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,654 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,174 प्रति ग्राम है. बता दें कि पिछले तीन दिनों में 24 कैरट वाला 10 ग्राम गोल्ड ₹3890 और 22 कैरट वाला ₹3560 सस्ता हुआ हैं।

शुक्रवार को चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 28 सितंबर को चांदी में भी 5000 की गिरावट के साथ 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। कल चांदी ₹2,40,000 पर ट्रेड कर रहा था। जबकि आज 100 रुपए की गिरावट के साथ ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम पर नजर आ रहा है।


एमपी छत्तीसगढ़ में सोने की कीमत

  • इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,884 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,644 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,164 प्रति ग्राम है।

  • रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,879 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,639 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,159 प्रति ग्राम है।

  • भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,884 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,644 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,164 प्रति ग्राम है।

एमपी छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत

  • इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत

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देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

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