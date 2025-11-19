मेरी खबरें
    Gold-Silver Price: शादी के सीजन में क्यों गिर रहे सोना-चांदी के दाम? सामने आईं 3 बड़ी वजहें

    Gold Silver Price Crash: शादियों के सीजन के बीच सोना-चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार, 18 नवंबर को लगातार चौथे दिन इन दोनों धातुओं के दाम फिसले हैं। यह कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मार्केट तक दर्ज की गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 07:08:02 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 07:11:58 AM (IST)
    1. सोना-चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है
    2. 18 नवंबर को लगातार चौथे दिन इनके दाम कम हुए हैं
    3. यह कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार, घरेलू मार्केट तक दर्ज की गई

    बिजनेस डेस्क। शादियों के सीजन के बीच सोना-चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार, 18 नवंबर को लगातार चौथे दिन इन दोनों धातुओं के दाम फिसले हैं। यह कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मार्केट तक दर्ज की गई।

    एमसीएक्स पर गोल्ड करीब 1000 रुपये तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी के दाम में लगभग 1500 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। IBJA के अनुसार भी सोना करीब 800 रुपये और चांदी 2200 रुपये से ज्यादा टूट गई। अब बड़ा सवाल यह है कि वेडिंग सीजन के बावजूद कीमतें नीचे क्यों जा रही हैं? इसके पीछे तीन मुख्य वजहें सामने आई हैं।


    खबर अपडेट की जा रही है

