Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, खरीदने से पहले देखें आज के भाव

बिजनेस डेस्क। 20 नवंबर गुरुवार की सुबह की शुरुआत कीमती धातुओं के बाजार में हल्की तेजी के साथ हुई है। सोने और चांदी दोनों के भाव बढ़े हैं, हालांकि यह उछाल बहुत बड़ा नहीं है। MCX में 24 कैरेट गोल्ड (Gold Rate Today) और सिल्वर (Silver Rate Today) की कीमतों में शुरुआती बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की निगाहें बाजार की चाल पर टिक गई हैं।

सोने की कीमत में तेजी सुबह 10 बजे के करीब MCX में 24 कैरेट सोने की कीमत 123,168 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इसमें 117 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल देखा गया। दिन के दौरान सोना 122,634 रुपये का लो और 123,324 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई स्तर छू चुका है। खबर लिखे जाने तक सोने में 50 रुपये की गिरावट भी दर्ज हुई।