    20 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज हुई। MCX में 24 कैरेट सोना 117 रुपये बढ़कर 123,168 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी 1,091 रुपये चढ़कर 156,200 रुपये प्रति किलो रही। कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 10:57:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 10:57:01 AM (IST)
    Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, खरीदने से पहले देखें आज के भाव
    1. सोने में 117 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी।
    2. चांदी 1,091 रुपये बढ़कर 156,200 रुपये प्रति किलो।
    3. MCX पर सोने का हाई 123,324 रुपये दर्ज।

    बिजनेस डेस्क। 20 नवंबर गुरुवार की सुबह की शुरुआत कीमती धातुओं के बाजार में हल्की तेजी के साथ हुई है। सोने और चांदी दोनों के भाव बढ़े हैं, हालांकि यह उछाल बहुत बड़ा नहीं है। MCX में 24 कैरेट गोल्ड (Gold Rate Today) और सिल्वर (Silver Rate Today) की कीमतों में शुरुआती बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की निगाहें बाजार की चाल पर टिक गई हैं।

    सोने की कीमत में तेजी

    सुबह 10 बजे के करीब MCX में 24 कैरेट सोने की कीमत 123,168 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इसमें 117 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल देखा गया। दिन के दौरान सोना 122,634 रुपये का लो और 123,324 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई स्तर छू चुका है। खबर लिखे जाने तक सोने में 50 रुपये की गिरावट भी दर्ज हुई।


    चांदी की कीमतों में आया उछाल

    चांदी के दामों में भी अच्छी तेजी देखी गई। सुबह 10 बजे के करीब 1 किलो चांदी की कीमत 156,200 रुपये रही, जो 1091 रुपये की बढ़त दर्शाती है। चांदी ने अब तक 155,399 रुपये का लो और 155,107 रुपये प्रति किलो का हाई स्तर बनाया है। बाजार में अभी निवेशक सतर्कता के साथ खरीदारी कर रहे हैं।

    मिस्ड कॉल लगाकर जानें सोने-चांदी का भाव

    ibja केंद्र सरकार की छुट्टियों और शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आपको 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का रेट जानना है, तो 8955664433 पर मिस्ड कॉल सकते हैं। मिस्ट कॉल के कुछ ही समय बाद एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाते हैं। गोल्ड या सिल्वर का रेट जानने के लिए www.ibja.co या ibjarates.com पर भी जा सकते हैं।

