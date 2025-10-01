मेरी खबरें
    Gold Price Rate: दशहरा से पहले सोने की कीमत में जोरदार उछाल, All Time High पर पहुंची कीमत

    Gold Price Rate: दशहरा से पहले सोना-चांदी के रेट में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सोने में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की कीमत में दो हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 03:23:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 03:27:59 PM (IST)
    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दो अक्तूबर को पूरे देश में धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इससे पहले सोना-चांदी के रेट में जोरदार उछाल देखने को मिला है। जहां चांदी की कीमत (Silver Rate) में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ोतरी है। वहीं सोने (Gold Rate) में भी 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। दोनों में ही लगातार बढ़ोतरी जारी है।

    चांदी की नई कीमत

    फिलहाल दोपहर 2 बजे के आस पास चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 144,533 रुपये चल रही है। इसमें 2388 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी ने अब तक 142,466 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 144,844 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    गोल्ड का लेटेस्ट रेट

    दूसरी ओर सोने की दोपहर 2.22 बजे कीमत 118,329 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई हैइसमें 1064 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हैसोने ने अब तक 117,094 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 118,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है

