Gold Price Rate: दशहरा से पहले सोने की कीमत में जोरदार उछाल, All Time High पर पहुंची कीमत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दो अक्तूबर को पूरे देश में धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इससे पहले सोना-चांदी के रेट में जोरदार उछाल देखने को मिला है। जहां चांदी की कीमत (Silver Rate) में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ोतरी है। वहीं सोने (Gold Rate) में भी 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। दोनों में ही लगातार बढ़ोतरी जारी है।

चांदी की नई कीमत फिलहाल दोपहर 2 बजे के आस पास चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 144,533 रुपये चल रही है। इसमें 2388 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी ने अब तक 142,466 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 144,844 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।