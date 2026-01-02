मेरी खबरें
    Gold Silver Rate 2 Jan 2026: भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी

    छुट्टियों के बाद बाजारों के फिर से खुलने पर नई खरीदारी शुरू हुई। कामेक्स पर सोना वायदा 79 डालर उछलकर 4396 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 312 सेंट बढ़कर ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:09:32 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:14:13 PM (IST)
    Gold Silver Rate 2 Jan 2026: भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी
    HighLights

    1. डालर में कमजोरी से चांदी 4000-सोना 1100 रुपये तक उछला।
    2. सोना केडबरी 1100 उछलकर 138000 रुपये प्रति दस ग्राम हुआ।
    3. चांदी चौरसा 4000 रुपये उछलकर 236000 रुपये किलो हो गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शुक्रवार को साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में सोने की कीमतों में फिर से सुधार देखा गया। पिछले साल ऐतिहासिक बढ़त के साथ खत्म होने के बाद, शुक्रवार को कमजोर अमेरिकी डॉलर और कम ब्याज दरों की उम्मीदों ने सोने की मांग को फिर से बढ़ा दिया।

    छुट्टियों के बाद बाजारों के फिर से खुलने पर नई खरीदारी शुरू हुई। कामेक्स पर सोना वायदा 79 डालर उछलकर 4396 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 312 सेंट बढ़कर 74.51 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इंदौर में सोना केडबरी 1100 रुपये उछलकर 138000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 4000 रुपये उछलकर 236000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि दोनों धातुओं में ग्राहकी कमजोर बनी हुई है।


    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 138000 सोना आरटीजीएस में 134300 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 123000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • गुरुवार को सोना 136900 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 236000, चांदी आरटीजीएस 236000 चांदी टंच 236500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2450 रु. प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 232000 रु. पर बंद हुई थी।

