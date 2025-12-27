मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Silver Rate 27 Dec: चांदी ढाई लाख रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड शिखर पर, एक दिन में 17 हजार का उछाल

    दरअसल एक सप्ताह यानी बीते शनिवार से इस शनिवार तक चांदी के दाम इंदौर में प्रति किलो 53 हजार रुपये बढ़ गए। सोमवार से शनिवार के पांच दिनों में ही चांदी न ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 06:09:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 06:13:18 PM (IST)
    Gold Silver Rate 27 Dec: चांदी ढाई लाख रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड शिखर पर, एक दिन में 17 हजार का उछाल
    इंदौर में सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. सप्ताह भर में कुुल 53 हजार रुपये बढ़ गई है चांदी की कीमत
    2. शनिवार को चांदी में 17000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई
    3. इंदौर सराफा बाजार में चांदी 2,50000 रु. प्रति किलो बोली गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतें तेजी के नए रिकार्ड बना रही है। सोने के बाद अब चांदी के दाम भी बेलगाम हो गए हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस शनिवार को चांदी में एक ही दिन में 17000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। इंदौर सराफा बाजार में चांदी 2,50000 रुपये प्रति किलो बोली गई। चांदी में आई तेजी हैरान करने वाली है। विश्लेषक अपने-अपने कारण बता रहे हैं।

    naidunia_image

    • अमेरिका की नीतियों के साथ चांदी को रेयर अर्थ मेटल की श्रेणी में डालने की नीति और चीन की खरीद भी चांदी को नई तेजी दे रही है।

    • इस बीच भारतीय कारोबारी कह रहे हैं कि यह तेजी आगे भी थमेगी नहीं।

    • दरअसल भारतीय रुपये का अवमूल्यन लगातार जारी है।

    • ऐसे में भले ही विदेशी बाजार में कीमती धातुएं थोड़ी घटे भी लेकिन भारत में आयात सस्ता नहीं होगा।

    • भारतीय सराफा बाजार में सोने-चांदी के दाम ऊंचे ही बने रहेंगे।

    • इंदौर में शनिवार को सोने के दाम में भी 1700 रुपये की तेजी देखी गई।

    • सोना केडबरी नकद सराफा बाजार में 143700 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।

    • आगे भी यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक ढील की उम्मीदों और बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से सोने को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा।

    naidunia_image

    कामेक्स वायदा- सोना वायदा बढ़कर 4530 डॉलर प्रति औंस और चांदी 79.10 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 143700 सोना आरटीजीएस में 139500 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 127800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • शुक्रवार को सोना 142000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 250000, चांदी आरटीजीएस 250000 चांदी टंच 250500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2500 रु. प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 233000 रु. पर बंद हुई थी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.