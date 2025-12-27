Gold Silver Rate 27 Dec: चांदी ढाई लाख रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड शिखर पर, एक दिन में 17 हजार का उछाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतें तेजी के नए रिकार्ड बना रही है। सोने के बाद अब चांदी के दाम भी बेलगाम हो गए हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस शनिवार को चांदी में एक ही दिन में 17000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। इंदौर सराफा बाजार में चांदी 2,50000 रुपये प्रति किलो बोली गई। चांदी में आई तेजी हैरान करने वाली है। विश्लेषक अपने-अपने कारण बता रहे हैं।