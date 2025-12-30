मेरी खबरें
    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 07:46:00 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 07:50:01 PM (IST)
    Gold Silver Rate 30 Dec: साल के अंत में अब सोने और चांदी की कीमतें गिरीं, चेक करें ताजा रेट
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. छोटे निवेशकों की घबराहट पूर्ण बिक्री से सोना 3000 और चांदी 1000 रुपये टूटी
    2. दरअसल, चांदी की सप्लाई अभी भी टाइट है जिससे बाजार में गिरावट सीमित है।
    3. सोने के गहनों में कारोबारसुस्त है। बाजार टूटने से छोटे निवेशकों को में घबराहट है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में छोटे निवेशकों का रुझान घटने और सटोरियों की मुनाफावसूली की बिकवाली जारी रहने से दोनों मूल्यवान धातुओं की कीमतों में गिरावट का क्रम जारी रहा। मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 73 डालर घटकर 4388 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 40 सेंट घटकर 7480 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 3000 रुपये टूटकर 138000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1000 रुपये घटकर 233000 रुपये प्रति किलो रह गई। दरअसल, चांदी की सप्लाई अभी भी टाइट है जिससे बाजार में गिरावट सीमित है।


    सोने के गहनों में कारोबार बेहद सुस्त है। वहीं बाजार टूटने से छोटे निवेशकों को में घबराहट बनी हुई है जिससे उनकी मुनाफावसूली की बिकवाली बाजार में देखी जा रही है। इसे बाजार में और मंदी को सपोर्ट मिल रहा है।

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर अपनी बातचीत की स्थिति पर फिर से विचार करेगा, जिसे उन्होंने अपने आवास पर कथित ड्रोन हमलों के रूप में बताया, जिससे पहले से ही लड़खड़ा रहे अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में नई अनिश्चितता जुड़ गई।

    इन टिप्पणियों से चिंताएं बढ़ गईं कि संघर्ष जारी रह सकता है, जिससे सोने और अन्य कीमती धातुओं की सुरक्षित-हेवन मांग आगे भी बनी रह सकती है।

    कामेक्स वायदा

    सोना वायदा बढ़कर 4388 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4391 डालर और नीचे में 4322 डालर प्रति औंस और चांदी 74.80 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 75.17 डालर और नीचे में 71.06 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • इंदौर में सोना केडबरी रवा नकद में 138000 सोना आरटीजीएस में 134000 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 122800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • सोमवार को सोना 141000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 233000, चांदी आरटीजीएस 235000 चांदी टंच 234500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2400 रु. प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 234000 रु. पर बंद हुई थी।

