Gold Silver Rate 30 Dec: साल के अंत में अब सोने और चांदी की कीमतें गिरीं, चेक करें ताजा रेट

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में छोटे निवेशकों का रुझान घटने और सटोरियों की मुनाफावसूली की बिकवाली जारी रहने से दोनों मूल्यवान धातुओं की कीमतों में गिरावट का क्रम जारी रहा। मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 73 डालर घटकर 4388 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 40 सेंट घटकर 7480 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 3000 रुपये टूटकर 138000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1000 रुपये घटकर 233000 रुपये प्रति किलो रह गई। दरअसल, चांदी की सप्लाई अभी भी टाइट है जिससे बाजार में गिरावट सीमित है।

सोने के गहनों में कारोबार बेहद सुस्त है। वहीं बाजार टूटने से छोटे निवेशकों को में घबराहट बनी हुई है जिससे उनकी मुनाफावसूली की बिकवाली बाजार में देखी जा रही है। इसे बाजार में और मंदी को सपोर्ट मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर अपनी बातचीत की स्थिति पर फिर से विचार करेगा, जिसे उन्होंने अपने आवास पर कथित ड्रोन हमलों के रूप में बताया, जिससे पहले से ही लड़खड़ा रहे अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में नई अनिश्चितता जुड़ गई।