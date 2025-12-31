मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Silver Rate 31 Dec 2025: साल के आखिरी दिन सस्‍ता हो गया सोना-चांदी, जान लीजिये ताजा रेट

    साल के आखिरी तीन दिन सराफा बाजारों में मुनाफावसूली की बिकवाली की वजह से कुछ गिरावट आई है लेकिन अभी भी कीमतें आल टाइम हाई पर बनी हुई है। कामेक्स पर बुध ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 07:10:34 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 07:15:09 PM (IST)
    Gold Silver Rate 31 Dec 2025: साल के आखिरी दिन सस्‍ता हो गया सोना-चांदी, जान लीजिये ताजा रेट
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. 2025 में सोने-चांदी ने दिखाई अप्रत्याशित तेजी, अंतिम दिन भाव में नरमी
    2. इंदौर मार्केट में सोना 1200 रुपये घटकर 136800 रुपये प्रति दस ग्राम था
    3. साल के आखिरी ट्रेडिंग दिन सोने की कीमतों में मालूली गिरावट दर्ज की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। वर्ष 2025 में सोने-चांदी ने अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया लेकिन बाजार के लिए अप्रत्याशित तेजी परेशानी का कारण भी बनी। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में बुधवार को 2025 के आखिरी ट्रेडिंग दिन भी सोने की कीमतों में मालूली गिरावट दर्ज की गई।

    साल के आखिरी तीन दिन सराफा बाजारों में मुनाफावसूली की बिकवाली की वजह से कुछ गिरावट आई है लेकिन अभी भी कीमतें आल टाइम हाई पर बनी हुई है।

    कामेक्स पर बुधवार को सोना वायदा 80 डालर टूटकर 4308 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देख गया। इसके चलते बुधवार इंदौर मार्केट में सोना 1200 रुपये घटकर 136800 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया।

    naidunia_image

    • साल 2025 में अमेरिकी ब्याज दरों में नरमी, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण सोने की मांग बढ़ने से सोना पूरे साल तेजी के रिकार्ड तोड़ता नजर आया।

    • 2025 में सोना एक बेहतरीन एसेट के तौर पर उभरा। इसे फेडरल रिज़र्व की मानिटरी पालिसी में नरमी की ओर बदलाव से सपोर्ट मिला।

    • अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने साल के दौरान तीन बार ब्याज दरें घटाईं, जिससे बिना रिटर्न वाले एसेट्स रखने की लागत कम हुई और सोने की अपील बढ़ी।

    • बाज़ार 2026 में और रेट कटौती की भी उम्मीद कर रहे हैं, जिससे तेज़ी का माहौल मज़बूत हो रहा है।

    • सेंट्रल बैंक की खरीदारी ने सपोर्ट का एक और अहम पिलर दिया, जिसमें कई उभरते बाज़ार वाले देशों ने अमेरिकी डॉलर से दूर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के तहत अपने रिज़र्व में सोना जोड़ना जारी रखा।

    • इसी समय, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में संघर्षों सहित लगातार भू-राजनीतिक तनावों ने पूरे साल सोने की सेफ-हेवन मांग को बनाए रखा।

    चांदी 150 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी

    • 2025 में चांदी की कीमतें लगभग 150 प्रतिशत तक बढ़ीं। मानिटरी मेटल के रूप में इसकी भूमिका और औद्योगिक मांग में तेज़ी से बढ़ोतरी दोनों से फायदा हुआ।

    • सौर ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रानिक्स और डेटा सेंटरों से मज़बूत खपत ने सप्लाई को कम कर दिया, जबकि सट्टेबाजी की खरीदारी ने अपेक्षाकृत छोटे बाज़ार में कीमतों में बढ़ोतरी को और बढ़ा दिया।

    • बुधवार को कामेक्स पर चांदी वायदा 294 सेंट घटकर 71.86 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई लेकिन भारतीय बाजारों में चांदी के दाम पहले से ही काफी कम होने के कारण यहां चांदी की कीमतों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया।


  • कुछ ज्वैलर्स चांदी के वर्तमान दामों में कुछ कटौती कर माल बेच रहे है लेकिन लेवाल बाजार से नदारद है। इंदौर में चांदी 233000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही।

    • कॉमेक्स वायदा

    सोना वायदा बढ़कर 4308 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4372 डालर और नीचे में 4273 डालर प्रति औंस और चांदी 71.86 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 76.41 डालर और नीचे में 70.47 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 136800 सोना आरटीजीएस में 132600 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 121550 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • मंगलवार को सोना 138000 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 233000, चांदी आरटीजीएस 234000 चांदी टंच 233500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2350 रु. प्रति नग बिका।

    • मंगलवार को चांदी 233000 रु. पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.