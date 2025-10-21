मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Silver Rate: एक दिन बंद रहा सराफा बाजार तो चांदी के दाम में आई इतनी गिरावट

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना दीपावली के दिन 46.60 डालर तक पहुंच गया था। इस बीच मंगलवार को सराफा बाजार में प्राइवेट सौदे में सोने के दाम स्थिर बने रहे। सोना केडबरी 1,31000 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। इस बीच चांदी में मुनाफा वसूली की बिकवाली देखी गई।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 07:11:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 07:18:31 PM (IST)
    Gold Silver Rate: एक दिन बंद रहा सराफा बाजार तो चांदी के दाम में आई इतनी गिरावट
    इंदौर सराफा के दाम।

    HighLights

    1. उठा-पटक के बीच सोना स्थिर, चांदी 3000 रुपये टूटी।
    2. दीपावली के बाद चांदी के सिक्कों में भी मांग सिमट गई है।
    3. चांदी के सिक्के के भाव भी घटाकर 1900 रुपये बोले गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। दीपावली के अगले दिन मंगलवार को सराफा बाजार बंद रहा। हालांकि प्राइवेट में सौदे होते रहे। दोपहर में एमसीएक्स में भी मुहूर्त ट्रेडिंग हुई। दीपावली पर भी अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने में काफी उतार-चढ़ान देखा गया। पहले सोना करीब 100 डालर तेज हुए इसके बाद इतनी ही गिरावट भी आई।

    दरअसल सेफ हेवन मांग और अमेरिका में ब्याज दर कटौती की संभावना सोने में मजबूती को बल दे रही है लेकिन यूएस और चीन के बीच होने वाली वार्ता पर बाजार की नजर है और सकारात्मक नजरिया सोने की मांग को नियंत्रित भी रखने में मददगार बन रहा है।


    अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना दीपावली के दिन 46.60 डालर तक पहुंच गया था। इस बीच मंगलवार को सराफा बाजार में प्राइवेट सौदे में सोने के दाम स्थिर बने रहे। सोना केडबरी 1,31000 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। इस बीच चांदी में मुनाफा वसूली की बिकवाली देखी गई।

    चांदी के भाव में गिरावट रही और प्राइवेट सौदों में मंगलवार को चांदी के दाम 3000 रुपये टूट गए। चांदी गिरकर 1,59000 रुपये प्रति किलो बिकी। दीपावली के बाद अब चांदी के सिक्कों में भी मांग सिमट गई है। चांदी के सिक्के के भाव भी घटाकर 1900 रुपये बोले गए। बुधवार को इंदौर सराफा बाजार में चांदी सोना व्यापारी एसोसिएशन का मिलन समारोह है। इसके बाद बाजार में नियमित कामकाज शुरू होगा।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 131000 सोना (आरटीजीएस) 131000, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। सोमवार को सोना 131000 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 159000, चांदी आरटीजीएस 160000 चांदी टंच 160000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1900 रुपये प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 162000 रुपये पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.