Gold Silver Rate Today: चांदी में भारी उछाल, फिर 2.50 लाख के करीब पहुंची, सोना भी हल्का चमका; जानें रेट

बिजनेस डेस्क। नए साल 2026 के तीसरे दिन ही सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अब 2026 की शुरुआत भी सोने-चांदी ने मजबूती के साथ की है। खासतौर पर चांदी ने एक बार फिर निवेशकों को चौंकाया है और बंपर उछाल के साथ ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सोने के भाव में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है।

दिल्ली में सोना-चांदी का ताजा भाव राजधानी दिल्ली में 3 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी की कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। 22 कैरेट सोना 1,25,010 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,02,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

प्रमुख शहरों में सोने के दाम लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मेरठ और लुधियाना में 24 कैरेट सोना 1,36,360 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई, पुणे और कोलकाता में यह 1,36,210 रुपये दर्ज किया गया। पटना और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,260 रुपये रहा। 22 और 18 कैरेट सोने के भाव भी शहरों के अनुसार इसी अनुपात में दर्ज किए हैं। चांदी ने फिर दिखाया दम देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता में चांदी 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। यह कीमत चांदी के मजबूत निवेश आकर्षण को दर्शाती है। क्यों बढ़ रही हैं कीमतें विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की आक्रामक सोना खरीद, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और गोल्ड-सिल्वर ETF में मजबूत निवेश ने कीमतों को समर्थन दिया है। घरेलू बाजार में 2025 के दौरान सोने की कीमतों में लगभग 76 प्रतिशत और चांदी में करीब 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।