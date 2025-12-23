Gold Rate Today: ऑल टाइम हाई पर सोना-चांदी... 2,163 रुपये बढ़कर 136133 पर पहुंचा गोल्ड, सिल्वर के दाम देंगे झटका

बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। लगातार दूसरे दिन दोनों कीमती धातुएं ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 22 दिसंबर को 24 कैरेट सोना 2,163 रुपए उछलकर 1,36,133 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 1,523 रुपए महंगी होकर 2,09,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को सोना 1,33,970 और चांदी 2,07,727 रुपए प्रति किलो थी।

10 दिन में रिकॉर्ड तेजी बीते 10 दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेज उछाल देखने को मिला है। 10 दिसंबर को जहां सोना 1,27,788 रुपए था, वहीं अब यह 1,36,133 रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान चांदी 1,85,488 रुपए से बढ़कर 2,09,250 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी महज 10 दिनों में चांदी 23,762 रुपए महंगी हो चुकी है।