मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: ऑल टाइम हाई पर सोना-चांदी... 2,163 रुपये बढ़कर 136133 पर पहुंचा गोल्ड, सिल्वर के दाम देंगे झटका

    सोने-चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए। IBJA के अनुसार सोना 1,36,133 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,09,250 रुपए प्रति किलो हो गई। ड ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 02:28:45 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 02:28:45 PM (IST)
    Gold Rate Today: ऑल टाइम हाई पर सोना-चांदी... 2,163 रुपये बढ़कर 136133 पर पहुंचा गोल्ड, सिल्वर के दाम देंगे झटका
    सोने-चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोना का रेट 10 ग्राम 1,36,133 रुपए पहुंचा
    2. चांदी का रेट 1 किलो 2,09,250 रुपए पर पहुंचा
    3. डॉलर कमजोर, ब्याज दर कटौती से सोने की मांग बढ़ी।

    बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। लगातार दूसरे दिन दोनों कीमती धातुएं ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई हैं।

    इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 22 दिसंबर को 24 कैरेट सोना 2,163 रुपए उछलकर 1,36,133 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 1,523 रुपए महंगी होकर 2,09,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को सोना 1,33,970 और चांदी 2,07,727 रुपए प्रति किलो थी।

    10 दिन में रिकॉर्ड तेजी

    बीते 10 दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेज उछाल देखने को मिला है। 10 दिसंबर को जहां सोना 1,27,788 रुपए था, वहीं अब यह 1,36,133 रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान चांदी 1,85,488 रुपए से बढ़कर 2,09,250 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी महज 10 दिनों में चांदी 23,762 रुपए महंगी हो चुकी है।


    कैरेट और शहरों के हिसाब से दाम

    • IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,133 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,24,698, 18 कैरेट 1,02,100 और 14 कैरेट सोना 79,638 रुपए पर पहुंच गया है।

    • देश के बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट सोना करीब 1.38 लाख रुपए के आसपास बिक रहा है, जबकि चेन्नई में यह 1.39 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। शहरों में कीमतों का अंतर GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन के कारण होता है।

    इस साल कितनी महंगी हुई धातुएं

    पूरे साल की बात करें तो सोना अब तक 59,971 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2024 को यह 76,162 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत में करीब 1.23 लाख रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    सोने-चांदी में तेजी के प्रमुख कारण

    विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर के कमजोर होने, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने की भारी खरीदारी से दाम चढ़े हैं। चांदी में तेजी की बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की जरूरतें हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.