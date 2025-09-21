मेरी खबरें
    GST 2.0 Impact: टीवीएस की रोनिन की कीमतों में भारी कटौती, अब इतने रुपये में मिलेगी बाइक

    त्योहारी सीजन से पहले टीवीएस मोटर ने अपनी लोकप्रिय बाइक Ronin की कीमतों में 11,200 रुपये से 14,330 रुपये तक कटौती की है। GST 2.0 के अंतर्गत इसे 28% की जगह 18% स्लैब में रखा गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 02:21:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 02:21:50 PM (IST)
    जीएसटी सुधार से बाइक की कीमत हुई सस्ती। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कीमतों में 11,200 से 14,330 रुपये तक की कमी
    2. बाइक तीन वेरिएंट और छह रंग विकल्पों में उपलब्ध
    3. शुरुआती कीमत 1.25 लाख, टॉप मॉडल 1.59 लाख

    बिजनेस डेस्क। त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी काउंसिल ने GST 2.0 की रेट में बदलाव किया है, जिसके चलते कंपनी ने अपनी लोकप्रिय बाइक TVS Ronin के दामों में भारी कटौती की है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

    जीएसटी 2.0 से कीमत में 11,200 से 14,330 रुपये तक की कमी

    टीवीएस रोनिन पर पहले 28% जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब इसे 225.9cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन होने के कारण 18% स्लैब में शामिल किया गया है। इसके चलते अलग-अलग वेरिएंट्स पर 11,200 रुपये से लेकर 14,330 रुपये तक की बचत होगी।

    वेरिएंट और कलर के हिसाब से नई कीमतें

    रोनिन तीन वेरिएंट्स (Base, Mid और Top) और छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

    • बेस वेरिएंट – लाइटनिंग ब्लैक (1,24,790 रुपये) और मैग्मा रेड (1,27,090 रुपये)

    • मिड वेरिएंट – ग्लेशियर सिल्वर (1,47,290 रुपये) और चारकोल एम्बर (1,48,590 रुपये)

    • टॉप वेरिएंट – निंबस ग्रे और मिडनाइट ब्लू (1,59,390 रुपये)

    पुरानी कीमतों की तुलना में ग्राहकों को अब प्रत्येक मॉडल पर 11,200 से 14,330 रुपये तक का लाभ मिलेगा।

    त्योहारी सीजन में ग्राहकों को फायदा

    नई दरों के लागू होने के बाद टीवीएस रोनिन की शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 1.59 लाख रुपये तक जाएगा। यह कटौती कंपनी की बिक्री को बढ़ावा दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब त्योहारों पर लोग नए वाहनों की खरीदारी करना पसंद करते हैं।

    डीलर से संपर्क जरूरी

    कंपनी ने साफ किया है कि ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और अलग-अलग राज्यों में टैक्स और डीलर मार्जिन के अनुसार बदल सकती हैं। इसलिए ग्राहक वास्तविक कीमत जानने के लिए नजदीकी टीवीएस डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

