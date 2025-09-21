GST 2.0 Impact: टीवीएस की रोनिन की कीमतों में भारी कटौती, अब इतने रुपये में मिलेगी बाइक

बिजनेस डेस्क। त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी काउंसिल ने GST 2.0 की रेट में बदलाव किया है, जिसके चलते कंपनी ने अपनी लोकप्रिय बाइक TVS Ronin के दामों में भारी कटौती की है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
टीवीएस रोनिन पर पहले 28% जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब इसे 225.9cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन होने के कारण 18% स्लैब में शामिल किया गया है। इसके चलते अलग-अलग वेरिएंट्स पर 11,200 रुपये से लेकर 14,330 रुपये तक की बचत होगी।
रोनिन तीन वेरिएंट्स (Base, Mid और Top) और छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है।
पुरानी कीमतों की तुलना में ग्राहकों को अब प्रत्येक मॉडल पर 11,200 से 14,330 रुपये तक का लाभ मिलेगा।
नई दरों के लागू होने के बाद टीवीएस रोनिन की शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 1.59 लाख रुपये तक जाएगा। यह कटौती कंपनी की बिक्री को बढ़ावा दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब त्योहारों पर लोग नए वाहनों की खरीदारी करना पसंद करते हैं।
कंपनी ने साफ किया है कि ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और अलग-अलग राज्यों में टैक्स और डीलर मार्जिन के अनुसार बदल सकती हैं। इसलिए ग्राहक वास्तविक कीमत जानने के लिए नजदीकी टीवीएस डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।