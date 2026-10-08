GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में महाबैठक.. GST अधिकारियों से छिन सकता है गिरफ्तारी का हक!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। GST काउंसिल की महाबैठक आज नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। यह काउंसिल की 57वीं बैठक है, जिसमें कई बड़े सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है।

मीटिंग में कौन कौन है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के CM D.K. शिवकुमार, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि व वित्त मंत्री शामिल हैं।