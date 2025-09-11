GST 2.0: हीरो स्प्लेंडर, एक्सपल्स, ग्लैमर एक्स अब और सस्ती, खरीदने से पहले जानें कीमत

बिजनेस डेस्क। भारत सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग को मानते हुए जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। सरकार के इस कदम का स्वागत देशभर के वाहन निर्माता कंपनियों ने किया है। खासकर टू-व्हीलर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह जीएसटी 2.0 सुधार का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी।

हीरो मोटोकॉर्प के ग्राहकों को बड़ा लाभ हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उनके चुनिंदा मॉडल्स पर ग्राहकों को अधिकतम 15,743 रुपये (एक्स-शोरूम) तक का फायदा मिलेगा। यह लाभ 22 सितंबर से लागू होगा। उदाहरण के तौर पर करिज्मा 210 पर सबसे ज्यादा 15,743 रुपये, एक्सपल्स 210 पर 14,516 रुपये और एक्सट्रीम 250आर पर 14,055 रुपये तक का फायदा मिलेगा। लोकप्रिय मॉडल्स जैसे स्प्लेंडर+, पैशन+, प्लेजर+ और डेस्टिनी 125 पर भी 6,000 रुपये से अधिक की बचत उपभोक्ताओं को मिलेगी।