मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GST 2.0: हीरो स्प्लेंडर, एक्सपल्स, ग्लैमर एक्स अब और सस्ती, खरीदने से पहले जानें कीमत

    भारत सरकार ने टू-व्हीलर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को सीधे इसका लाभ देने की घोषणा की है। चुनिंदा मॉडल्स पर 15,743 रुपये तक की बचत होगी, जिससे बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 08:32:43 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 08:32:43 AM (IST)
    GST 2.0: हीरो स्प्लेंडर, एक्सपल्स, ग्लैमर एक्स अब और सस्ती, खरीदने से पहले जानें कीमत
    हीरों ने जीएसटी दर में कटौती के बाद बाइकों को सस्ता कर दिया है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों तक पूरा लाभ पहुंचाने का ऐलान।
    2. चुनिंदा मॉडल्स पर अधिकतम 15,743 रुपये तक फायदा।
    3. उद्योग को बिक्री बढ़ने और प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद।

    बिजनेस डेस्क। भारत सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग को मानते हुए जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

    सरकार के इस कदम का स्वागत देशभर के वाहन निर्माता कंपनियों ने किया है। खासकर टू-व्हीलर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह जीएसटी 2.0 सुधार का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी।

    हीरो मोटोकॉर्प के ग्राहकों को बड़ा लाभ

    हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उनके चुनिंदा मॉडल्स पर ग्राहकों को अधिकतम 15,743 रुपये (एक्स-शोरूम) तक का फायदा मिलेगा। यह लाभ 22 सितंबर से लागू होगा। उदाहरण के तौर पर करिज्मा 210 पर सबसे ज्यादा 15,743 रुपये, एक्सपल्स 210 पर 14,516 रुपये और एक्सट्रीम 250आर पर 14,055 रुपये तक का फायदा मिलेगा। लोकप्रिय मॉडल्स जैसे स्प्लेंडर+, पैशन+, प्लेजर+ और डेस्टिनी 125 पर भी 6,000 रुपये से अधिक की बचत उपभोक्ताओं को मिलेगी।

    GST रेट में बड़ी कटौती

    अब तक 350cc से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर 28% जीएसटी दर लागू थी। ऑटोमोबाइल उद्योग लंबे समय से इस टैक्स स्लैब को घटाने की मांग कर रहा था। केंद्र सरकार ने 4 सितंबर 2025 को निर्णय लिया कि इस सेगमेंट पर अब जीएसटी 18% लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद टू-व्हीलर बाजार में बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

    उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों को राहत

    सरकार के इस कदम से जहां आम उपभोक्ता को टू-व्हीलर खरीदने में बड़ी बचत होगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े निर्माताओं ने तुरंत ग्राहकों तक इसका लाभ पहुंचाकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.