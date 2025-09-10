GST Rate Cut: सरकार का बड़ा आदेश, Tax घटने पर प्रोडक्ट्स पर लिखने होंगे नए और पुराने दोनों दाम

बिजनेस डेस्क: त्योहारों के सीजन से पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने घोषणा की है कि 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई (GST Rate Cut) हैं जो कि नवरात्र (Navratri 2025) 22 सितंबर से लागू होंगी। GST दरों में कमी का फायदा अब उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा।

सरकार ने आदेश दिया है कि कंपनियों को अपने पुराने और बिना बिके स्टॉक (Unsold Stock) पर नया MRP लिखना अनिवार्य होगा। यानी किसी प्रोडक्ट पर टैक्स घटने पर उसकी कीमत भी उसी अनुपात में घटाई जाएगी।कंपनियां पुराने पैक पर नया दाम स्टिकर, स्टैंप या प्रिंट कर सकती हैं। हालांकि, यह भी अनिवार्य होगा कि पुराना एमआरपी (MRP Tag) साफ दिखे। यानी ग्राहकों को पुराने और नए दोनों एमआरपी नजर आएंगे।