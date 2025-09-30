Hero Xtreme 125R: लॉन्च से पहले जान लीजिये डिजाइन, फीचर्स और इंजन के बारे में

नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2024 में भारत में एक्सट्रीम 125आर को पेश किया, और ब्रांड ने हाल ही में एक डीलर मीट में मोटरसाइकिल के अपडेटेड वर्जन को प्रदर्शित किया। ब्रांड ने अभी तक नई हीरो एक्सट्रीम 125आर के लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, हाल ही में नई एक्सट्रीम 125आर की एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है, जो इसमें किए गए नए अपग्रेड का संकेत देती है।

नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: डिजाइन

नई हीरो एक्सट्रीम 125आर अपने डिजाइन हाइलाइट्स को बरकरार रखती है, जिसमें निवर्तमान मॉडल के समान समानताएं हैं। नई हीरो एक्सट्रीम 125आर में एक नई, लाल और काले रंग की योजना होने की उम्मीद है। इसमें सौंदर्यशास्त्र को बढ़ाने के लिए नए ग्राफिक्स भी होने की संभावना है। छवि बाइक में लंबे हैंडलबार के साथ बार-एंड मिरर होने का संकेत देती है। बाइक को अभी भी सभी एलईडी लाइटिंग मिलती है, जो निवर्तमान मॉडल के समान है।

नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: फीचर्स

जबकि एक्सट्रीम 125आर के डिजाइन के मामले में काफी हद तक अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ नए और रोमांचक फीचर अपग्रेड मिलने की बहुत संभावना है। बाइक में वही एलसीडी यूनिट होने की उम्मीद है जो हमने हाल ही में लॉन्च हुई हीरो ग्लैमर एक्स पर देखी है। रिपोर्टों के अनुसार, ब्रांड से मोटरसाइकिल पर स्विचगियर को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए अनुकूल बनाने के लिए अपग्रेड करने की भी उम्मीद है। ब्रांड ने ग्लैमर एक्स को क्रूज कंट्रोल फंक्शन के साथ अपग्रेड किया, और नई एक्सट्रीम 125आर के लिए भी यही उम्मीद है।