मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Hero Xtreme 125R: लॉन्च से पहले जान लीजिये डिजाइन, फीचर्स और इंजन के बारे में

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2024 में भारत में एक्सट्रीम 125आर को पेश किया, और ब्रांड ने हाल ही में एक डीलर मीट में मोटरसाइकिल के अपडेटेड वर्जन को प्रदर्शित किया। ब्रांड ने अभी तक नई हीरो एक्सट्रीम 125आर के लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 05:51:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:04:28 PM (IST)
    Hero Xtreme 125R: लॉन्च से पहले जान लीजिये डिजाइन, फीचर्स और इंजन के बारे में
    एक्सट्रीम 125आर

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2024 में भारत में एक्सट्रीम 125आर को पेश किया, और ब्रांड ने हाल ही में एक डीलर मीट में मोटरसाइकिल के अपडेटेड वर्जन को प्रदर्शित किया। ब्रांड ने अभी तक नई हीरो एक्सट्रीम 125आर के लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, हाल ही में नई एक्सट्रीम 125आर की एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है, जो इसमें किए गए नए अपग्रेड का संकेत देती है।

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: डिजाइन

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर अपने डिजाइन हाइलाइट्स को बरकरार रखती है, जिसमें निवर्तमान मॉडल के समान समानताएं हैं। नई हीरो एक्सट्रीम 125आर में एक नई, लाल और काले रंग की योजना होने की उम्मीद है। इसमें सौंदर्यशास्त्र को बढ़ाने के लिए नए ग्राफिक्स भी होने की संभावना है। छवि बाइक में लंबे हैंडलबार के साथ बार-एंड मिरर होने का संकेत देती है। बाइक को अभी भी सभी एलईडी लाइटिंग मिलती है, जो निवर्तमान मॉडल के समान है।

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: फीचर्स

    जबकि एक्सट्रीम 125आर के डिजाइन के मामले में काफी हद तक अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ नए और रोमांचक फीचर अपग्रेड मिलने की बहुत संभावना है। बाइक में वही एलसीडी यूनिट होने की उम्मीद है जो हमने हाल ही में लॉन्च हुई हीरो ग्लैमर एक्स पर देखी है। रिपोर्टों के अनुसार, ब्रांड से मोटरसाइकिल पर स्विचगियर को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए अनुकूल बनाने के लिए अपग्रेड करने की भी उम्मीद है। ब्रांड ने ग्लैमर एक्स को क्रूज कंट्रोल फंक्शन के साथ अपग्रेड किया, और नई एक्सट्रीम 125आर के लिए भी यही उम्मीद है।

    नई हीरो एक्सट्रीम 125आर: इंजन

    जबकि ब्रांड से नई एक्सट्रीम 125आर को नए डिजाइन संकेतों और फीचर्स के साथ अपग्रेड करने की उम्मीद है, मोटरसाइकिल के पावरट्रेन के मामले में पूरी तरह से अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। नई एक्सट्रीम 125आर उसी 124.7cc एयर-कूल्ड इंजन के साथ जारी रहेगी, जो क्रमशः 11.4hp और 10.5 Nm की पीक पावर और टॉर्क आउटपुट उत्पन्न कर सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.