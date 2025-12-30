मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डिजिटल पेमेंट का असर, देश में 2360 एटीएम घटे, RBI रिपोर्ट में खुलासा

    डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से देश में एटीएम नेटवर्क सिमट रहा है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 2360 एटीएम घटे हैं, जबकि बैंक शाखाओं की संख्या ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 01:01:25 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 01:01:25 PM (IST)
    डिजिटल पेमेंट का असर, देश में 2360 एटीएम घटे, RBI रिपोर्ट में खुलासा
    डिजिटल भुगतान का एटीएम की संख्याओं पर पड़ रहा असर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एटीएम नेटवर्क में लगातार गिरावट दर्ज
    2. एक साल में देशभर में 2360 एटीएम कम
    3. बैंक शाखाओं की संख्या में 2.8 प्रतिशत बढ़ोतरी

    बिजनेस डेस्क। देश में डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन का असर अब बैंकिंग ढांचे पर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल लेनदेन में तेजी के चलते देशभर में एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, बैंक शाखाओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि बैंक अब भी फिजिकल मौजूदगी को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे हैं।

    एटीएम की संख्या में कमी

    आरबीआई की ‘ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया’ रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक देश में कुल 2,51,057 एटीएम मशीनें थीं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक यह संख्या 2,53,417 थी। यानी एक साल में देशभर में 2,360 एटीएम कम हो गए। रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता और लोकप्रियता के कारण एटीएम के उपयोग में गिरावट आई है, जिसका सीधा असर इनके नेटवर्क पर पड़ा है।


    बैंक शाखाओं में 2.8% की बढ़ोतरी

    डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के बावजूद बैंक नई शाखाएं खोलने से पीछे नहीं हटे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक शाखाओं की संख्या में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2025 तक देश में कुल 1.64 लाख बैंक शाखाएं कार्यरत थीं। हालांकि नई शाखाएं खोलने में निजी बैंकों की हिस्सेदारी घटकर 51.8 प्रतिशत रह गई, जो 2023-24 में 67.3 प्रतिशत थी।

    प्राइवेट और पब्लिक बैंकों ने घटाए एटीएम

    रिपोर्ट के अनुसार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों ही बैंकों ने अपने एटीएम नेटवर्क में कटौती की है। निजी बैंकों के एटीएम 79,884 से घटकर 77,117 रह गए, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एटीएम की संख्या 1,34,694 से घटकर 1,33,544 हो गई। यह कमी मुख्य रूप से ऑफसाइट एटीएम बंद होने के कारण आई है।

    व्हाइट लेबल एटीएम में बढ़ोतरी

    हालांकि एक सकारात्मक रुझान यह भी है कि व्हाइट लेबल एटीएम की संख्या में इजाफा हुआ है। यह संख्या 34,602 से बढ़कर 36,216 हो गई है। यह दर्शाता है कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मॉडल तेजी से अपनाए जा रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.