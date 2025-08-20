मेरी खबरें
    GST Rate Cut: मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई, टियागो और अन्य छोटी कारें दीवाली पर हो सकती हैं सस्‍ती

    छोटी कारों पर जीएसटी दर में कटौती: यदि प्रस्तावित जीएसटी दर में कटौती लागू की जाती है, तो छोटी कारों पर वर्तमान में लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। मारुति सुजुकी, टाटा और हुंडई जैसे निर्माताओं को इस सुधार से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:55:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 05:46:28 PM (IST)
    GST Rate Cut: मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई, टियागो और अन्य छोटी कारें दीवाली पर हो सकती हैं सस्‍ती
    दीवाली पर कारें हो सकती हैं सस्‍ती।

    1. प्रस्तावित जीएसटी दर में कटौती लागू होती है।
    2. छोटी करों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
    3. अब उनकी दर 18 प्रतिशत तक गिर सकती है।

    जीएसटी दर में कटौती: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस 2025 के टेलीविजन भाषण में अगली पीढ़ी के जीएसटी (माल और सेवा कर) सुधारों सहित कई आर्थिक और सुरक्षा पहलों को रेखांकित किया गया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी और मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब को सुव्यवस्थित करना शामिल है। भारत के ऑटो क्षेत्र के लिए, मोदी ने जीएसटी सुधार की दिवाली बोनस की घोषणा की। हालांकि आधिकारिक घोषणा में कुछ समय बाकी है, लेकिन भारत सरकार कथित तौर पर छोटी कारों (सब -4 मीटर) पर करों को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगी, जिससे संभावित रूप से मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ऑल्टो के10, हुंडई एक्सटर और टाटा टियागो जैसी छोटी, बड़े पैमाने पर बाजार वाली पेट्रोल और डीजल कारों की कीमतें कम हो सकती हैं।

    जीएसटी दर में कटौती

    सुधार से किसे फायदा हो सकता है? मारुति सुजुकी, टाटा और हुंडई जैसे बड़े ओईएम 1,200 सीसी से कम इंजन वाली कारों का लाभ उठाते हैं, जिन्हें कड़े उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यह, एक बेहतर सुरक्षा सूट और बेहतर तकनीक के साथ, कारों की कीमतें बढ़ाता है - खरीदारों और ओईएम दोनों के लिए समान रूप से चिंता का कारण। कारण? खरीदार छोटी कारों को अधिक किफायती बनाने के लिए निर्माताओं पर निर्भर करते हैं, जबकि निर्माता अपनी बिक्री और कार उद्योग की विकास दर को लेकर चिंतित हैं।

    रिपोर्ट जीएसटी दर में कटौती

    स्विफ्ट, टियागो की अपेक्षित कीमतें यदि प्रस्तावित जीएसटी दर में कटौती लागू की जाती है, तो छोटी कारें जिन पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, उनकी दर 18 प्रतिशत तक गिर सकती है। हालांकि, 1 प्रतिशत उपकर जैसे अन्य संभावित शुल्क भी होंगे।

    संदर्भ के लिए, मारुति सुजुकी वर्तमान में अपनी स्विफ्ट हैचबैक को 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचती है। यह कीमत 28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को छोड़कर है।

    इसकी वर्तमान मूल्य सीमा 8.37 लाख रुपये - 12.25 लाख रुपये (28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को ध्यान में रखकर गणना की गई कीमत) के विपरीत, स्विफ्ट 7.72 लाख रुपये (18 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को ध्यान में रखकर गणना की गई कीमत) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हो सकती है, संभावित जीएसटी दर में कटौती के बाद।

    इंडियन ऑयल लेकर आया है एक समाधान इसी तरह, टाटा टियागो - जो वर्तमान में 6.45 लाख रुपये (28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर के बाद गणना की गई) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है - की कीमत 5.95 लाख रुपये (18 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर के बाद गणना की गई) से हो सकती है। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि बड़े विस्थापन वाली कारें 40 प्रतिशत की विशेष दर को आमंत्रित कर सकती हैं, जो संभवतः तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग को भी दायरे में लाएगी।

