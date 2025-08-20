जीएसटी दर में कटौती: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस 2025 के टेलीविजन भाषण में अगली पीढ़ी के जीएसटी (माल और सेवा कर) सुधारों सहित कई आर्थिक और सुरक्षा पहलों को रेखांकित किया गया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी और मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब को सुव्यवस्थित करना शामिल है। भारत के ऑटो क्षेत्र के लिए, मोदी ने जीएसटी सुधार की दिवाली बोनस की घोषणा की। हालांकि आधिकारिक घोषणा में कुछ समय बाकी है, लेकिन भारत सरकार कथित तौर पर छोटी कारों (सब -4 मीटर) पर करों को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगी, जिससे संभावित रूप से मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ऑल्टो के10, हुंडई एक्सटर और टाटा टियागो जैसी छोटी, बड़े पैमाने पर बाजार वाली पेट्रोल और डीजल कारों की कीमतें कम हो सकती हैं।

जीएसटी दर में कटौती सुधार से किसे फायदा हो सकता है? मारुति सुजुकी, टाटा और हुंडई जैसे बड़े ओईएम 1,200 सीसी से कम इंजन वाली कारों का लाभ उठाते हैं, जिन्हें कड़े उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यह, एक बेहतर सुरक्षा सूट और बेहतर तकनीक के साथ, कारों की कीमतें बढ़ाता है - खरीदारों और ओईएम दोनों के लिए समान रूप से चिंता का कारण। कारण? खरीदार छोटी कारों को अधिक किफायती बनाने के लिए निर्माताओं पर निर्भर करते हैं, जबकि निर्माता अपनी बिक्री और कार उद्योग की विकास दर को लेकर चिंतित हैं।

रिपोर्ट जीएसटी दर में कटौती स्विफ्ट, टियागो की अपेक्षित कीमतें यदि प्रस्तावित जीएसटी दर में कटौती लागू की जाती है, तो छोटी कारें जिन पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, उनकी दर 18 प्रतिशत तक गिर सकती है। हालांकि, 1 प्रतिशत उपकर जैसे अन्य संभावित शुल्क भी होंगे। संदर्भ के लिए, मारुति सुजुकी वर्तमान में अपनी स्विफ्ट हैचबैक को 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचती है। यह कीमत 28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को छोड़कर है। इसकी वर्तमान मूल्य सीमा 8.37 लाख रुपये - 12.25 लाख रुपये (28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को ध्यान में रखकर गणना की गई कीमत) के विपरीत, स्विफ्ट 7.72 लाख रुपये (18 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत उपकर को ध्यान में रखकर गणना की गई कीमत) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हो सकती है, संभावित जीएसटी दर में कटौती के बाद।