Indore Sarafa Bazar: इंदौर में 2,800 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी 4,900 रुपये लुढ़की, देखें ताजा रेट्स

बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी महंगाई आंकड़ों के दबाव के चलते कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ गई है। कॉमेक्स (Comex) वायदा बाजार में आई तेज गिरावट का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिला है। आज 13 नवंबर 2026 को इंदौर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां सोना केडबरी 2,800 रुपये प्रति दस ग्राम टूटकर 1,41,000 रुपये के स्तर पर आ गया है, वहीं चांदी चौरसा 4,900 रुपये लुढ़ककर 1,84,800 रुपये प्रति किलो पर आ गई है।

ऑल इंडिया बुलियन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इंदौर में सोने-चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं। 24 कैरेट सोना: ₹14,084 प्रति ग्राम (₹1,40,841 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट सोना: ₹12,901 प्रति ग्राम (₹1,29,010 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट सोना: ₹10,563 प्रति ग्राम

999 शुद्ध चांदी: ₹1,86,288 प्रति किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट क्यों आई? विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.68 फीसदी चढ़कर 93.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने भी निवेशकों की धारणा पर दबाव बनाया है। कॉमेक्स पर सोना वायदा 100 डॉलर टूटकर 3,950 डॉलर प्रति औंस (ऊपरी स्तर 4,000 और निचला स्तर 3,925 डॉलर) पर आ गया। इसी तरह चांदी वायदा 185 सेंट घटकर 51.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी।