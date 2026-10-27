Indore Sarafa: इंदौर सराफा में निवेशकों की बिक्री घटने से सोने में आया मामूली सुधार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में घटे दामों पर निवेशकों की बिकवाली थमने के कारण कामेक्स पर सप्ताह के पहले ही दिन एक बार फिर सोना वायदा 20 डालर बढ़कर 4017 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 14 सेंट बढ़कर 54.06 डालर प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में तो मामूली सुधार रहा लेकिन चांदी में आंशिक गिरावट दर्ज की गई।

इंदौर में सोना केडबरी 300 रुपये बढ़कर 143800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी चौरसा 200 रुपये घटकर 199000 रुपये प्रति किलो रह गई। दरअसल, भारतीय में चांदी आयात को अनुमति मिलने के बाद बड़े निवेशकों की लेवाली कमजोर है।

ज्वेलर्स का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में उम्मीद से अधिक उपभोक्ता व उत्पादक महंगाई के कारण, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की संभावना बढ़ गई है, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। यह माना जा रहा है कि 27-28 अक्टूबर की बैठक में फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन सीएमई फेडवाच के अनुसार, बाजार को अक्टूबर में दरों में बढ़ोतरी की 9 फीसद और दिसंबर में 81 फीसद संभावना लग रही है। इस बीच, 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में अमेरिका में बेरोजगारी के नए दावे घटकर 194,000 रह गए। यह आंकड़ा 200,000 के पूर्व अनुमान से कम है, जो लेबर मार्केट की मजबूती को दर्शाता है।