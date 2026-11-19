बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के चलते बॉन्ड मार्केट में तेजी आई है, जिसका सीधा असर इंदौर के सराफा बाजार पर भी देखने को मिला है। इंदौर सराफा में सोना केडबरी 3,100 रुपये टूटकर 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 5,800 रुपये सस्ती होकर 1,67,800 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई है।

इंदौर में सोना-चांदी के ताजा भाव 24 कैरेट सोना (999): 1,36,604 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (916): 1,25,129 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (750): 1,02,453 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी (999): 1,68,959 रुपये प्रति किलोग्राम इंदौर सराफा बाजार के बंद भाव और कॉमेक्स का हाल इंदौर बंद भाव: सोना केडबरी रवा नकद में 1,35,000 रुपये, सोना आरटीजीएस में 1,30,900 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) बोला गया। वहीं चांदी चौरसा 1,67,800 रुपये, चांदी आरटीजीएस 1,62,600 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2,200 रुपये प्रति नग पर बंद हुआ।