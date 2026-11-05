Indore Sarafa: ट्रंप की चुनावी हार से बदला वैश्विक रुख, इंदौर में सोना ₹3500 और चांदी ₹8400 उछली

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की दोनों सदनों में हुई करारी हार के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदले हैं। ट्रंप की मनमानी नीतियों से जूझ रहे अंतरराष्ट्रीय बाजार को अब राहत की उम्मीद दिखने लगी है। बाजार जानकारों का मानना है कि इस राजनीतिक उलटफेर के बाद अमेरिका-ईरान तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध में भी नरमी आने की संभावना बढ़ गई है। इसी वैश्विक राहत के बीच अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा में निवेशकों ने आक्रामक लिवाली शुरू कर दी, जिसका सीधा असर सोने और चांदी के भावों पर दिखा।

बुधवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 141 डॉलर की जबरदस्त छलांग लगाकर 4042 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया (ऊपर में 4049 डॉलर और नीचे में 3018 डॉलर प्रति औंस रहा)। वहीं चांदी वायदा 316 सेंट उछलकर 52.05 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई (ऊपर में 52.24 डॉलर और नीचे में 48.95 डॉलर प्रति औंस रही)।

विदेशी बाजारों में आए इस जबर्दस्त सुधार की गूंज भारतीय बाजारों में भी साफ सुनाई दी। हर वर्ष धनतेरस के ठीक पहले बनने वाले संयोग की तरह इस बार भी बाजार में अचानक रौनक लौट आई है। जो निवेशक और कारोबारी निचले स्तरों पर दामों के थमने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी बाजार में उतरकर खरीदारी की है। हालांकि आम ग्राहकी अभी थोड़ी सीमित है, लेकिन छोटे निवेशकों की मांग अच्छी बनी हुई है।

इंदौर सराफा कल और आज के बंद भाव की तुलना

सोना कैडबरी (रवा नकद): मंगलवार को जो सोना ₹1,40,500 पर बंद हुआ था, वह आज ₹3,500 उछलकर ₹1,44,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

सोना (RTGS): ₹1,41,000 प्रति 10 ग्राम (GST अतिरिक्त)।

सोना 22 कैरेट (जेवराती): ₹1,29,250 प्रति 10 ग्राम (GST अतिरिक्त)।

चांदी चौरसा (नकद): मंगलवार को ₹1,80,200 पर बंद हुई चांदी आज ₹8,400 की भारी बढ़त के साथ ₹1,88,600 प्रति किलो पर जा पहुंची।

चांदी (RTGS): ₹1,80,200 प्रति किलो बोली गई।

चांदी टंच: ₹1,88,600 प्रति किलो।

चांदी सिक्का: ₹2,350 प्रति नग बोला गया।

ऑल इंडिया बुलियन (AIB) के अनुसार आज 5 नवंबर को सुबह इंदौर में

24 कैरेट (999 शुद्धता) सोना: ₹1,46,691 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट (916 शुद्धता) सोना: ₹1,34,369 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट (750 शुद्धता) सोना: ₹1,10,018 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 शुद्धता): ₹1,92,879 प्रति किलोग्राम

(नोट: आभूषण खरीदते समय बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% GST अलग से जुड़ेगा।)

इंदौर एसोसिएशन का कड़ा फैसला

सराफा बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए इंदौर चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन और दलाल एसोसिएशन की स्थानीय बुलियन दलालों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब बाजार में सोने का केवल एक ही भाव मान्य होगा, दोहरे भाव की प्रथा पूरी तरह बंद होगी। साथ ही यह कड़ा नियम भी तय किया गया कि 99.50 से कम टंच बैठने पर संबंधित बुलियन व्यापारी पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान लागू रहेगा।