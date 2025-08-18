मेरी खबरें
    ITR Filing 2025: इन 8 गलतियों से बचें, वरना होगी आयकर विभाग की जांच और जुर्माने की झंझट

    आईटीआर फाइलिंग 2025: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, बेमेल आय, झूठी कटौती और रिपोर्ट न किए गए लेनदेन जैसी सामान्य त्रुटियों से बचना महत्वपूर्ण है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 06:50:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 07:00:55 PM (IST)
    आयकर रिटर्न।

    HighLights

    1. अत्यधिक कटौती का दावा करने पर भारी दंड लग सकता है।
    2. आय कम बताने पर संबंधित पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगता है।
    3. गलत रिपोर्टिंग करने पर 200 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है।

    आईटीआर फाइलिंग 2025: इस साल के आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का समय आ गया है, और करदाता गलतियाँ करने को लेकर चिंतित हैं। ये गलतियां आयकर विभाग द्वारा जांच का कारण बन सकती हैं और संभावित दंड का परिणाम हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए, उन गलतियों के बारे में पता होना जरूरी है जो आपके आईटीआर को चिह्नित कर सकती हैं। यहां कुछ सामान्य गलतियां दी गई हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।

    1. आपके टीडीएस और घोषित आय के बीच बेमेल एक बार-बार आने वाला लाल झंडा तब होता है जब आपके फॉर्म 26AS या वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में उल्लिखित स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) आपके आईटीआर में घोषित आय से मेल नहीं खाता। कर विभाग इन दस्तावेजों का सत्यापन करता है, और कोई भी विसंगति, चाहे वेतन से हो या फ्रीलांसिंग से, नोटिस का कारण बन सकती है।

    naidunia_image

    2. झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कर कटौती के दावे उचित दस्तावेज के बिना धारा 80C, 80D या मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे अनुभागों के तहत अत्यधिक कटौती का दावा करने पर भारी दंड लग सकता है। आय कम बताने पर 50 प्रतिशत का जुर्माना लगता है, जबकि फर्जी दस्तावेजों के साथ गलत रिपोर्टिंग करने पर धारा 270A के तहत 200 प्रतिशत का जुर्माना लग सकता है।

    naidunia_image

    3. उच्च-मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट न करना आयकर विभाग उच्च-मूल्य के लेन-देन पर सावधानीपूर्वक नज़र रखता है। यदि कोई करदाता ऐसी महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उनके रिटर्न को चिह्नित किया जा सकता है। उदाहरणों में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा, 2 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड भुगतान, या 1 लाख रुपये से अधिक का इक्विटी निवेश शामिल है।

    naidunia_image

    4. सभी आय स्रोतों की रिपोर्ट न करना अपने आईटीआर में अपने सभी अर्जित आय स्रोतों का उल्लेख करने में विफल रहना एक गंभीर गलती है। इसमें बैंक ब्याज, किराये, पूंजीगत लाभ (स्टॉक, म्यूचुअल फंड, या संपत्ति), क्रिप्टो लाभ और विदेशी निवेश से होने वाली आय शामिल है। भविष्य में पूछताछ से बचने के लिए कर-मुक्त आय का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

    naidunia_image

    5. आय में अचानक गिरावट पिछले वर्षों की तुलना में आय में अचानक गिरावट या उल्लेखनीय वृद्धि भौंहें चढ़ा सकती है। करदाताओं को ऐसे बदलावों को समझाने के लिए एक वैध कारण और सहायक दस्तावेज देने होंगे। इसमें आय में गिरावट को सही ठहराने के लिए संशोधित वेतन पर्ची या नौकरी छूटने का पत्र शामिल हो सकता है। 6. नौकरी बदलने के बाद गलत प्रकटीकरण यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो अपने सभी नियोक्ताओं से अपने फॉर्म 16 के विवरण को सही ढंग से मर्ज करने में विफल रहने से त्रुटियां हो सकती हैं। इससे आपकी आय कम बताई जा सकती है, खासकर अगर दोनों नियोक्ताओं द्वारा उचित सत्यापन के बिना कटौती का दावा किया जाता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है, तो नया नियोक्ता केवल उनके द्वारा प्रदान किए गए वेतन पर करों की गणना करता है, न कि वर्ष के लिए अर्जित कुल वेतन पर। इससे ऐसा लग सकता है कि आपने जितना कमाया उससे कम कमाया है, जिससे कर की कमी हो सकती है। आपके पुराने और नए दोनों नियोक्ता आपको वर्ष के लिए समान कर छूट और कटौती भी दे सकते हैं, जिसकी अनुमति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप गलत कर गणना हो सकती है।

    naidunia_image

    7. गलत आईटीआर फॉर्म भरना जानबूझकर या अनजाने में गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग करने से अधूरी या गलत रिपोर्ट की गई आय हो सकती है। प्रत्येक आईटीआर फॉर्म विभिन्न आय स्रोतों और करदाता श्रेणियों के लिए विशिष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पूंजीगत लाभ से आय अर्जित की है, लेकिन आईटीआर-1 (जो साधारण वेतनभोगी आय के लिए है) का उपयोग करते हैं, तो इससे अमान्य रिटर्न फाइलिंग हो सकती है।

    naidunia_image

    8. फर्जी प्रविष्टियां या जालसाजी धारा 271AAD के तहत, झूठी प्रविष्टियां करना या बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड को छिपाना एक दंडनीय अपराध है। जांच के दौरान, यदि कर पैनल ऐसी विसंगतियों या फर्जी प्रविष्टियों का पता लगाता है, तो वे देय कर और ब्याज के अलावा, झूठी प्रविष्टि की राशि के बराबर दंड सहित सख्त दंड लगा सकते हैं।

