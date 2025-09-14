ITR Filing 2025 Deadline: 6 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल, डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज

बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने बताया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं।

विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनलों का आभार जताते हुए कहा कि रिटर्न की गिनती लगातार बढ़ रही है। हालांकि, प्रोफेशनल टैक्स बॉडीज ने सरकार से 15 सितंबर की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।

कब है ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख?