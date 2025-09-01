आईटीआर फाइलिंग 2025: करदाताओं को घोटालों से बचने के लिए आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिसों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चालू वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आती है, नागरिकों को आईटी विभाग से लगातार सूचनाएं और संचार प्राप्त होते हैं जो करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए जागरूक करते हैं या याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को आयकर नोटिस भी मिल सकता है।

हालाँकि, किसी भी संचार या नोटिस पर विश्वास करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वास्तविक नोटिस की पहचान करने की कुंजी एक वैध दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की जाँच करना है। आयकर नोटिस असली है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें? आयकर विभाग के एक वैध नोटिस में हमेशा एक दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) शामिल होगी। फिर भी, धोखेबाज नकली डीआईएन भेजने की कोशिश कर सकते हैं। किसी नोटिस की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इन चरणों का पालन कर सकते हैं: स्‍टेप 1: आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएँ: आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ। स्‍टेप 2: क्विक लिंक्स पर जाएँ: होमपेज पर, "क्विक लिंक्स" सेक्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें। स्‍टेप 3: प्रमाणीकरण अनुभाग ढूंढें: क्विक लिंक्स में, "आईटीडी द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें" विकल्प देखें और उसे चुनें। स्‍टेप 4: विवरण दर्ज करें: नोटिस से डीआईएन या अपना पैन नंबर दर्ज करें। स्‍टेप 5: अधिक जानकारी प्रदान करें: निर्धारण वर्ष, अपना मोबाइल नंबर और दस्तावेज़ प्रकार जैसे विवरण भरें। स्‍टेप 6: ओटीपी से सत्यापित करें: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। नोटिस असली है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।