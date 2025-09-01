मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ITR Filing 2025: क्‍या आपको भी मिला है आयकर विभाग से नोटिस? कैसे पहचानें असली है या नकली

    आईटीआर फाइलिंग 2025: घोटालों से बचने के लिए, करदाताओं को आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक वैध दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की जांच करके किसी भी आयकर नोटिस की प्रामाणिकता को सत्यापित करना चाहिए।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 07:37:24 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 07:42:19 PM (IST)
    ITR Filing 2025: क्‍या आपको भी मिला है आयकर विभाग से नोटिस? कैसे पहचानें असली है या नकली
    आयकर रिटर्न।

    HighLights

    1. मिलने वाला आयकर नोटिस असली है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें?
    2. आयकर विभाग के एक वैध नोटिस में हमेशा एक दस्तावेज़ होता है।
    3. लेकिन धोखेबाज नकली डीआईएन भेजने की कोशिश कर सकते हैं।

    आईटीआर फाइलिंग 2025: करदाताओं को घोटालों से बचने के लिए आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिसों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चालू वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।

    जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आती है, नागरिकों को आईटी विभाग से लगातार सूचनाएं और संचार प्राप्त होते हैं जो करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए जागरूक करते हैं या याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को आयकर नोटिस भी मिल सकता है।

    हालाँकि, किसी भी संचार या नोटिस पर विश्वास करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वास्तविक नोटिस की पहचान करने की कुंजी एक वैध दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की जाँच करना है।

    आयकर नोटिस असली है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें? आयकर विभाग के एक वैध नोटिस में हमेशा एक दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) शामिल होगी। फिर भी, धोखेबाज नकली डीआईएन भेजने की कोशिश कर सकते हैं।

    किसी नोटिस की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

    स्‍टेप 1: आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएँ: आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।

    स्‍टेप 2: क्विक लिंक्स पर जाएँ: होमपेज पर, "क्विक लिंक्स" सेक्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

    स्‍टेप 3: प्रमाणीकरण अनुभाग ढूंढें: क्विक लिंक्स में, "आईटीडी द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें" विकल्प देखें और उसे चुनें।

    स्‍टेप 4: विवरण दर्ज करें: नोटिस से डीआईएन या अपना पैन नंबर दर्ज करें।

    स्‍टेप 5: अधिक जानकारी प्रदान करें: निर्धारण वर्ष, अपना मोबाइल नंबर और दस्तावेज़ प्रकार जैसे विवरण भरें। स्‍टेप 6: ओटीपी से सत्यापित करें: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। नोटिस असली है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

    समय पर अपना आईटीआर दाखिल करना क्यों महत्वपूर्ण है

    15 सितंबर, 2025 की समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल करना कई नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए आवश्यक है:

    1. दंड से बचें: नियत तारीख तक दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगेगा।

    2. जल्दबाजी में होने वाली गलतियों को रोकें: समय पर दाखिल करने से आप सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं, जिससे गलतियाँ होने का जोखिम कम हो जाता है जिससे आपकी वापसी या धनवापसी में समस्याएँ आ सकती हैं।

    3. समय पर धनवापसी सुनिश्चित करें: दाखिल करने में देरी से आपको मिलने वाली किसी भी कर वापसी में देरी हो सकती है, और यदि नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है तो धनवापसी राशि पर ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोषपूर्ण आईटीआर फाइलिंग और संभावित दंड से बचने के लिए करदाताओं को सभी आवश्यक खुलासे शामिल करने के लिए सावधान रहना चाहिए, जैसे कि संपत्ति संपत्ति, विदेशी आय, क्रिप्टोक्यूरेंसी या यहां तक कि असूचीबद्ध शेयरों से संबंधित।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.