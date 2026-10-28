बिजनेस डेस्‍क। Jio Platforms के शेयर बुधवार को मार्केट में मज़बूती से शुरू हुए। पिछले हफ़्ते इसके IPO के 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद यह 21 परसेंट से ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।

NSE पर Jio Platforms के शेयर 1,358 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। 30,200 करोड़ रुपये के इस इश्यू के लिए 1,119 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था।

BSE पर, कंपनी के शेयर 1,358 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो 21.36 परसेंट का प्रीमियम है। Jio अब 12,50,586.39 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है।

इसे Meta और Alphabet के Google का सपोर्ट है, और यह 530 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर को सर्विस देती है। इस ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देश का सबसे वैल्यूएबल ग्रुप भी बना दिया है।

जियो ने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के मामले में भारती एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया है और देश की सबसे वैल्यूएबल टेलीकॉम कंपनी बन गई है।

जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने जियो प्लेटफॉर्म्स की कवरेज 'बाय' रेटिंग और 1,340 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ शुरू की है, जिसका मतलब है कि IPO प्राइस 1,119 रुपये से लगभग 20 परसेंट की बढ़त।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनी के परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए लगातार टैरिफ बढ़ोतरी, होम ब्रॉडबैंड ग्रोथ और बेहतर फ्री कैश फ्लो होगा।