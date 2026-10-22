LPG Price Today: दिल्ली से लेकर मुंबई तक में क्या चल रहा है गैस सिलेंडर का रेट, जानिए यहां

बिजनेस डेस्क। अगर आपके घर में एलपीजी खत्म हो गई है और आपने बुकिंग कर रखी है, तो आज सिलेंडर लेने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे, आइए जानते हैं।

आपके शहर में कितने में मिल रहा है घरेलू गैस सिलेंडर?

दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 968 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 957.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

नोएडा में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

गुरुग्राम में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 950.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 945.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,031.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

हैदराबाद में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 994 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है।

कितना है कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम?

दिल्ली में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,810 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

मुंबई में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,764.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

कोलकाता में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,954 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

चेन्नई में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,983 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

नोएडा में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,810 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

गुरुग्राम में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,828 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

लखनऊ में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,932.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

जयपुर में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 2,839 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

पटना में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 3,100.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

हैदराबाद में आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 3,065 रुपये प्रति 19 किलोग्राम है।

गैस सिलेंडर बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

गैस सिलेंडर की बुकिंग करते समय हमेशा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पिछली बुकिंग में कम से कम 21-25 दिनों का अंतर रखें। आप 10-15 दिनों के भीतर दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हैं।