Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 12:39:56 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 12:39:56 PM (IST)
मध्य प्रदेश की सीखो कमाओ योजना में इतना मिलता है स्टाइपेंड, जानिए कैसे करें अप्लाई
HighLights
पैसा कमाने के साथ-साथ हुनर भी सीखें
MP सरकार की इस योजना में हर महीने मिलेंगे ₹10,000
मध्य प्रदेश की इस योजना में जानिए कैसे करें अप्लाई
बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए एक ऐसी योजना चला रही है जिसमें अच्छी खासी स्टाइपेंड भी मिलती है।
मध्य प्रदेश सरकार निर्माण करने वाले श्रमिकों और उनके बच्चों को बेहतर कौशल प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए सीखों कमाओ योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत काम सीखने के दौरान कर्मचारियों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
मध्य प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीखो कमाओ योजना के बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि निर्माण श्रमिक और उनके बच्चे अपने हुनर से कमाई कर सकते हैं। जिसके लिए सरकार की तरफ से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने हुनर को निखार सकें।
कितना मिलता है स्टाइपेंड
सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिक और उनके बच्चों यानी कौशल प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों को हर महीने 8000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाता है।