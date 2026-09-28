Moneyview IPO vs A-One Steels India: तगड़े GMP के साथ बंद हो रहे हैं ये 2 IPO! जानिए किस IPO में पैसे लगाना होगा फायदेमंद?

बिजनेस डेस्क। Moneyview IPO और ए-वन स्टील्स इंडिया IPO के लिए आज बोली लगाने का लास्ट दिन है। ऐसे में यहां हम आपको इसकी GMP, सब्सक्रिप्शन स्टेटस और लिस्टिंग प्राइस बता रहे है।

Moneyview Ipo

मनीव्यू IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और इसे निवेशकों से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

बिडिंग के दूसरे दिन तक इश्यू करीब 6.22 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी सब्सक्रिप्शन में सबसे आगे रही, जिसमें 16.08 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ।

रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में ये 5.41 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) पोर्शन 0.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

मनीव्यू IPO के शेयरों की ग्रे मार्केट में अच्छी प्रीमियम कीमत देखने को मिल रही है। मनीव्यू IPO का GMP ₹14 है। जिसे अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹48 होने का संकेत मिल रहा है।

2. A-One Steels India