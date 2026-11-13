फार्मर आईडी नहीं बनाई तो रुक जाएगी पीएम किसान की किस्त! एमपी सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश के सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल फार्मर आईडी बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो चुकी है। जिन किसानों की यह डिजिटल पहचान नहीं बनी है, उनकी किस्तें रुक सकती हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश में शासकीय दल गांव-गांव जाकर किसानों की आईडी बना रहे हैं। इसके अलावा किसान घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर जाकर भी अपनी आईडी तैयार करवा सकते हैं।