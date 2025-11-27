मेरी खबरें
    EMI का बोझ बढ़ेगा या मिलेगी राहत, RBI की घोषणा पर सबकी निगाहें, 5 दिसंबर को तय होगा रेपो रेट

    भारत की महंगाई अब शायद 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले फिस्कल ईयर के लिए RBI के 2.6% के अनुमान से कम रहेगी, और 4% के टारगेट से काफी नीचे रहेगी। सेंट्रल बैंक ने अनुमान लगाया है कि अच्छी बेस इफेक्ट कम होने पर अगली तिमाही में महंगाई फिर से 4% पर पहुंच जाएगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 07:13:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 07:32:50 PM (IST)
    आरबीआई के ऐलान पर सबकी निगाहें।

    HighLights

    1. महंगाई में राहत के संकेत के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगी।
    2. घर खरीदने वालों के लिए मतलब है EMI बढ़ सकती हैं, जिससे अगले साल स्थिरता मिलेगी।
    3. फ्लोटिंग-रेट लोन लेने वाले कई कर्जदार ज़्यादा रीपेमेंट कमिटमेंट्स का सामना कर रहे हैं।

    MPC: आने वाले 5 दिसंबर को आरबीआई रेपो रेट पर घोषणा करेगा। इस पर सभी की नजरें रहेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की घोषणा के बाद यह तय हो जाएगा कि रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा। साथ ही ईएमआई का बोझ घटेगा या बढ़ेगा, यह भी स्‍पष्‍ट हो जाएगा। हालांकि अर्थशास्‍त्र के जानकारों का अनुमान है कि आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पाइंट की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्‍याज दरें घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएंगी और अगले पूरे साल बनी रहेंगी।

    रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इसी सप्‍ताह की शुरुआत में कहा था कि भारत के हालिया मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा से दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कटौती की बात मज़बूत हुई है, जिससे बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है।


    मल्होत्रा ​​ने बताया, "मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अक्टूबर में और रेट कटौती की गुंजाइश का संकेत दिया था और नए डेटा और मैक्रो इंडिकेटर्स इस बात को मज़बूत करते हैं कि निश्चित रूप से गुंजाइश है।" "आने वाली पॉलिसी में रेट्स पर फैसला MPC को करना है।" कमेंट्स के बाद भारत का बेंचमार्क 10-साल का बॉन्ड यील्ड चार बेसिस पॉइंट्स गिरकर 6.48% हो गया।

    भारत की रिटेल महंगाई दर – जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है – अक्टूबर में 0.25% बढ़ी, जो 2012 में मौजूदा CPI सीरीज़ शुरू होने के बाद से सबसे कम प्रिंट है। मार्केट को उम्मीद है कि RBI 5 दिसंबर 2025 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के दौरान रेपो रेट में कटौती का ऑप्शन चुनेगा। सेंट्रल बैंक ने फरवरी से बेंचमार्क रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, लेकिन अक्टूबर में यह स्थिर रही। एक बेसिस पॉइंट एक परसेंटेज पॉइंट का सौवां हिस्सा होता है।

    इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत की महंगाई अब शायद 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले फिस्कल ईयर के लिए RBI के 2.6% के अनुमान से कम रहेगी, और 4% के टारगेट से काफी नीचे रहेगी। सेंट्रल बैंक ने अनुमान लगाया है कि अच्छी बेस इफेक्ट कम होने पर अगली तिमाही में महंगाई फिर से 4% पर पहुंच जाएगी।

    मल्होत्रा ​​के मुताबिक, रुपये की हालिया कमजोरी एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ महंगाई के अंतर का एक स्वाभाविक नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि करेंसी के लिए 3%-3.5% की सालाना गिरावट आम बात है, यह देखते हुए कि RBI का फोकस किसी खास लेवल को बचाने के बजाय बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने पर है।

    रुपया, जो शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले एक नए सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, इस साल एशिया का सबसे खराब परफॉर्मर है, जो डॉलर के मुकाबले लगभग 4% कमजोर हुआ है।

    रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी

    “हमें उम्मीद है कि महंगाई में राहत के संकेत दिखने के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी। घर खरीदने वालों के लिए, इसका मतलब है कि EMI जल्द ही बढ़ सकती हैं, जिससे अगले साल स्थिरता मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि राहत मिले, क्योंकि पिछले 18-24 महीनों में फ्लोटिंग-रेट लोन लेने वाले कई कर्जदार अभी भी ज़्यादा रीपेमेंट कमिटमेंट्स का सामना कर रहे हैं।

    अतुल मोंगा, CEO और को-फाउंडर, BASIC होम लोन के अनुसार लेंडर्स के लिए, रेट में रोक एक सावधानी भरे ‘वेट-एंड-वॉच’ पीरियड को और मज़बूत कर सकती है। वे टियर-2 और टियर-3 मार्केट में विस्तार करते हुए मज़बूत, सैलरी पाने वाले कर्जदारों को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। अगला बड़ा कैटेलिस्ट पॉलिसी क्लैरिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से आएगा।

    एक बुनियादी रिफॉर्म जिस पर ध्यान देने लायक है, वह है GST2.0 के बारे में शुरुआती बातचीत। एक ज़्यादा तेज़, ज़्यादा कुशल सिस्टम अंडर-कंस्ट्रक्शन घरों पर टैक्स का बोझ कम कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसान बना सकता है और डेवलपर्स के लिए लागत कम कर सकता है। अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है, तो यह प्रॉपर्टी की कीमतों को कम कर सकता है और कॉम्पिटिटिव होम लोन रेट्स को बढ़ावा दे सकता है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में। सेगमेंट। ऐसा करने से इस कैटेगरी में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखने वाले लेंडर्स के लिए नए मौके बन सकते हैं।

    अतुल मोंगा, CEO और को-फाउंडर, BASIC होम लोन का कहना है कि इन डेवलपमेंट्स का असर यूनियन बजट 2026 पर पड़ सकता है, जिसमें हाउसिंग-लेड ग्रोथ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट बढ़ाने पर फोकस होने की उम्मीद है। आज का स्थिर मॉनेटरी माहौल पॉलिसीमेकर्स को एक मजबूत, कई साल के हाउसिंग पुश को तैयार करने की जगह देता है जो डिमांड में सुधार करता है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स को सपोर्ट करता है और हाउसिंग फाइनेंस को भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के एक मुख्य ड्राइवर के रूप में स्थापित करता है।”

