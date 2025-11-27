EMI का बोझ बढ़ेगा या मिलेगी राहत, RBI की घोषणा पर सबकी निगाहें, 5 दिसंबर को तय होगा रेपो रेट

MPC: आने वाले 5 दिसंबर को आरबीआई रेपो रेट पर घोषणा करेगा। इस पर सभी की नजरें रहेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की घोषणा के बाद यह तय हो जाएगा कि रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा। साथ ही ईएमआई का बोझ घटेगा या बढ़ेगा, यह भी स्‍पष्‍ट हो जाएगा। हालांकि अर्थशास्‍त्र के जानकारों का अनुमान है कि आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पाइंट की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्‍याज दरें घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएंगी और अगले पूरे साल बनी रहेंगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इसी सप्‍ताह की शुरुआत में कहा था कि भारत के हालिया मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा से दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कटौती की बात मज़बूत हुई है, जिससे बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है।

मल्होत्रा ​​ने बताया, "मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अक्टूबर में और रेट कटौती की गुंजाइश का संकेत दिया था और नए डेटा और मैक्रो इंडिकेटर्स इस बात को मज़बूत करते हैं कि निश्चित रूप से गुंजाइश है।" "आने वाली पॉलिसी में रेट्स पर फैसला MPC को करना है।" कमेंट्स के बाद भारत का बेंचमार्क 10-साल का बॉन्ड यील्ड चार बेसिस पॉइंट्स गिरकर 6.48% हो गया। भारत की रिटेल महंगाई दर – जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है – अक्टूबर में 0.25% बढ़ी, जो 2012 में मौजूदा CPI सीरीज़ शुरू होने के बाद से सबसे कम प्रिंट है। मार्केट को उम्मीद है कि RBI 5 दिसंबर 2025 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के दौरान रेपो रेट में कटौती का ऑप्शन चुनेगा। सेंट्रल बैंक ने फरवरी से बेंचमार्क रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, लेकिन अक्टूबर में यह स्थिर रही। एक बेसिस पॉइंट एक परसेंटेज पॉइंट का सौवां हिस्सा होता है।

इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत की महंगाई अब शायद 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले फिस्कल ईयर के लिए RBI के 2.6% के अनुमान से कम रहेगी, और 4% के टारगेट से काफी नीचे रहेगी। सेंट्रल बैंक ने अनुमान लगाया है कि अच्छी बेस इफेक्ट कम होने पर अगली तिमाही में महंगाई फिर से 4% पर पहुंच जाएगी। मल्होत्रा ​​के मुताबिक, रुपये की हालिया कमजोरी एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ महंगाई के अंतर का एक स्वाभाविक नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि करेंसी के लिए 3%-3.5% की सालाना गिरावट आम बात है, यह देखते हुए कि RBI का फोकस किसी खास लेवल को बचाने के बजाय बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने पर है। रुपया, जो शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले एक नए सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, इस साल एशिया का सबसे खराब परफॉर्मर है, जो डॉलर के मुकाबले लगभग 4% कमजोर हुआ है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी “हमें उम्मीद है कि महंगाई में राहत के संकेत दिखने के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी। घर खरीदने वालों के लिए, इसका मतलब है कि EMI जल्द ही बढ़ सकती हैं, जिससे अगले साल स्थिरता मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि राहत मिले, क्योंकि पिछले 18-24 महीनों में फ्लोटिंग-रेट लोन लेने वाले कई कर्जदार अभी भी ज़्यादा रीपेमेंट कमिटमेंट्स का सामना कर रहे हैं। अतुल मोंगा, CEO और को-फाउंडर, BASIC होम लोन के अनुसार लेंडर्स के लिए, रेट में रोक एक सावधानी भरे ‘वेट-एंड-वॉच’ पीरियड को और मज़बूत कर सकती है। वे टियर-2 और टियर-3 मार्केट में विस्तार करते हुए मज़बूत, सैलरी पाने वाले कर्जदारों को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। अगला बड़ा कैटेलिस्ट पॉलिसी क्लैरिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से आएगा।