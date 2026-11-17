बिजनेस डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आईपीएल (IPL) से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। साल 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब अपनी पसंदीदा टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नए मेंटर के रूप में नजर आएंगे।

'कैप्टन कूल' मैदान से बाहर अपनी शाही लाइफस्टाइल और तगड़ी कमाई के लिए भी जाने जाते हैं। 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है माही की नेटवर्थ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमएस धोनी की कुल नेटवर्थ करीब 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपये के बीच है। आईपीएल के सभी सीजन से उन्होंने अब तक करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई की है, वहीं आईपीएल 2026 में सीएसके ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। उनकी अनुमानित मासिक आय करीब 4 से 5 करोड़ रुपये बताई जाती है।