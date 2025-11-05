मेरी खबरें
    SIP बनाएगी करोड़पति! हर दिन 70 रुपये का निवेश कर देगा मालामाल, मिलेगा करोड़ों का रिटर्न

    म्यूचुअल फंड SIP छोटे निवेश से लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने का बेहतरीन तरीका है। मात्र ₹2000 मासिक निवेश से 30 साल में ₹1.59 करोड़ का फंड तैयार किया जा सकता है। नियमितता, धैर्य और हर साल निवेश में 10% बढ़ोतरी से रिटर्न और भी अधिक मिल सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 12:03:49 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 12:03:49 PM (IST)
    छोटी रकम से निवेश शुरू करके भविष्य में मिलेगा बड़ा रिटर्न। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. छोटी राशि से SIP में निवेश करना आसान तरीका।
    2. लंबे समय में 12 प्रतिशत तक रिटर्न संभव।
    3. बाजार जोखिमों से घबराए बिना निवेश जारी रखें।

    बिजनेस डेस्क। हर इंसान अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता पाना चाहता है, लेकिन इसके सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता है। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार पैसा होने के बाद बावजूद भी लोग फाइनेंशियल डिपेंडेट नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ लोग सीमित इनकम के बाद भी समझदारी से निवेश करके लंबी अवधि में बड़ी वेल्थ बना लेते हैं।

    ऐसे में बाजार में मौजूद निवेश योजनाओं की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अगर, आप छोटी रकम से निवेश शुरू करके भविष्य में बड़ा रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में SIP आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।


    म्यूचुअल फंड SIP में छोटे निवेश से बड़ा रिटर्न

    म्यूचुअल फंड में SIP (Systematic Investment Plan) उन लोगों के लिए सबसे अच्छा निवेश विकल्प है, जो नियमित और लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें केवल 250 रुपये से 500 रुपये प्रति माह से निवेश शुरू किया जा सकता है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक SIP में निवेश करने पर औसतन 12% तक सालाना रिटर्न प्राप्त हो सकता है। हालांकि, यह निवेश बाजार जोखिमों के अधीन रहता है, इसलिए उतार-चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए।

    2000 रुपये की SIP से बनेगा 1.59 करोड़ का फंड

    अगर आप हर महीने 2000 रुपये की SIP शुरू करते हैं। इसको 30 सालों तक जारी रखते हैं। हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते हैं, तो आप करीब 1.59 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। इसका फायदा तभी मिलेगा, जब आप निवेश को बीच में न रोकें और नियमित रूप से जारी रखें। जल्दी शुरुआत करने से रिटर्न और भी अधिक मिल सकता है।

